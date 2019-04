Romelu Lukaku von Manchester United zu Wechselgerüchten: "Ich weiß es nicht"

Romelu Lukaku könnte Manchester United im Sommer verlassen - doch er weiß selbst nicht wirklich, wie es um seine Zukunft bestellt ist.

Stürmer Romelu Lukaku weiß noch nicht, ob er in der nächsten Saison bei spielen wird. Der Guardian berichtet, dass der Belgier einen Wechsel in Erwägung zieht, falls man am Old Trafford die verpasst. In den vergangenen Wochen wurde Lukaku oft mit der in Verbindung gebracht.

"Ich weiß es nicht, ich bin hier nicht um Gerüchte zu verbreiten", antwortete der Angreifer auf die Frage, ob er in der kommenden Saison noch beim englischen Rekordmeister spielt – und verursachte dadurch genau das Gegenteil. "Ich bin hier weiterhin unter Vertrag", fügte er an. Dieser Vertrag läuft bis 2021, im Sommer 2017 kam Lukaku für 85 Millionen Euro Ablöse vom .

United: Auch Eigengewächs Rashford könnte Manchester verlassen

Uniteds Qualifikation für die Champions League und der damit verbundene Verbleib Lukakus werden immer unwahrscheinlicher. Aktuell liegen die Red Devils drei Punkte hinter dem Viertplatzierten Chelsea, gegen den man am Wochenende nur zu einem 1:1 kam. Um den Rückstand aufzuholen, bleiben nur noch zwei Spieltage. Auch Lukakus Sturmpartner Marcus Rashford könnte dem Bericht zufolge bei einem Verpassen der Königsklasse United verlassen.

Seit dem Trainerwechsel bei Manchester United ist Lukaku nicht mehr unumstrittener Stammspieler. Unter dem neuen Coach Ole Gunnar Solskjaer wurde der Stürmer oft eingewechselt. Die Red Devils befinden sich aktuell in einem Formtief, sieben der letzten zehn Spiele gingen verloren. Lukaku kommt in dieser Saison in 32 Spielen auf zwölf Tore.

Vergangene Woche hatte der frühere Chelsea-Stürmer noch zugegeben, dass er glücklich ist, früh in seiner Karriere nicht zu Juventus Turin gewechselt zu sein. Trotzdem könne er sich einen Wechsel in die italienische Liga vorstellen: "In der Serie A zu spielen, ist ein Traum. Früher oder später würde ich gerne dort spielen", so Lukaku im Interview mit Sky Italia.