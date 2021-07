Die deutsche Mannschaft nimmt zum zweiten Mal in Folge am olympischen Fußballturnier teil. Hier gibt es alle Infos zur deutschen Gruppe D.

Das olympische Fußballturnier beginnt, auch Deutschland ist mit dabei. Hier gibt es alle Infos zur deutschen Gruppe D.

Wird es ein goldener Sommer für Stefan Kuntz und seine deutsche Mannschaft? Mit seiner U21 holte er im Mai schon den EM-Titel, ein paar dieser Spieler sind auch nun bei Olympia in Tokio mit dabei. Bereits vor fünf Jahren führte Kuntz seine Mannschaft bis ins Finale, wo erst im Elfmeterschießen gegen Gastgeber Brasilien Endstation war.

Die Voraussetzungen sind allerdings nicht die besten, Kuntz steht nach einer wahren Absagenflut nur ein 18-köpfiger Rumpfkader zur Verfügung. Eine erneute Medaille käme daher einem kleinen Wunder gleich.

Deutschland bei Olympia in Tokio: Goal hat alle Infos zur Gruppe D inklusive Tabelle, Spielplan und so weiter.

Olympia 2021 in Tokio, Gruppe D: Eckdaten zum olympischen Fußballturnier

WETTBEWERB Fußballturnier der Olympischen Spiele 2021 in Tokio, offiziell: Olympia 2020 ZEITRAUM 22. Juli bis 7. August MODUS Gruppenphase, K.o.-Runde AUSTRAGUNGSORTE GRUPPE D Yokohama, Saitama, Rifu TEILNEHMER GRUPPE D Deutschland, Brasilien, Elfenbeinküste, Saudi-Arabien

Gruppe D bei Olympia in Tokio: Die aktuelle Tabelle

Pl. Nation Sp. Tore Diff. Pkt. 1 Deutschland 0 0:0 0 0 1 Brasilien 0 0:0 0 0 1 Elfenbeinküste 0 0:0 0 0 1 Saudi-Arabien 0 0:0 0 0

Die besten zwei Teams jeder Gruppe erreichen das Viertelfinale. Bei Punktgleichheit zwischen zwei oder mehr Teams werden die Platzierungen anhand folgender Kriterien ermittelt: 1.) Tordifferenz aus allen Gruppenspielen, 2.) Höhere Anzahl an geschossenen Toren in allen Gruppenspielen, 3.) Höhere Anzahl an Punkten im Direktvergleich, 4.) Tordifferenz im Direktvergleich, 5.) Höhere Anzahl an geschossenen Toren im Direktvergleich, 6.) Fairplay-Wertung, 7.) Losverfahren

Olympia 2021 in Tokio: Deutschland, Brasilien, Elfenbeinküste, Saudi-Arabien - Spielplan und Ergebnisse in Gruppe D

Insgesamt werden in jeder der vier Gruppen jeweils sechs Spiele ausgetragen. Alle Zeiten sind MESZ.

Datum Uhrzeit Spielort Begegnung Ergebnis 22. Juli 2021 10.30 Uhr Yokohama Elfenbeinküste vs. Saudi-Arabien -:- 22. Juli 2021 13.30 Uhr Yokohama Brasilien vs. Deutschland -:- 25. Juli 2021 10.30 Uhr Yokohama Brasilien vs. Elfenbeinküste -:- 25. Juli 2021 13.30 Uhr Yokohama Saudi-Arabien vs. Deutschland -:- 28. Juli 2021 08.00 Uhr Rifu Deutschland vs. Elfenbeinküste -:- 28. Juli 2021 08.00 Uhr Saitama Saudi-Arabien vs. Brasilien -:-

Gruppe D: Zwei klare Favoriten und zwei Außenseiter

Gleich am ersten Spieltag kommt es zu einer doppelten Neuauflage. Deutschland und Brasilien bestritten nicht nur 2016 das Olympiafinale im Maracana-Stadion in Rio gegeneinander. Am diesjährigen Spielort in Yokohama trafen beide Teams 2002 auch im WM-Finale aufeinander.

Brasilien und Deutschland sind die klaren Favoriten in der Gruppe, der Elfenbeinküste und Saudi-Arabien werden maximal Außenseiterchancen eingeräumt. Alles andere als ein Viertelfinaleinzug der beiden Finalisten von 2016 käme einer Sensation gleich.

Gruppe D bei Olympia 2021 in Tokio: Deutschland, Brasilien, Elfenbeinküste, Saudi-Arabien im TV und LIVE-STREAM sehen - Die Übertragung

Die wichtigste Frage, die sich die Fans natürlich stellen, ist: Wo sind die Spiele der deutschen Mannschaft im TV und LIVE-STREAM zu sehen? Die Partien sind Teil des Olympia-Programms und sind entsprechend dort zu sehen, wo auch die Wettbewerbe der Olympischen Spiele übertragen werden.

In Deutschland bedeutet das: ARD, ZDF und Eurosport sind die ersten Anlaufstellen für Olympia. Eurosport 1 ist dabei ebenfalls im Free-TV empfangbar. Wenn Ihr allerdings ein DAZN-Abo abschließt, erhaltet Ihr nicht nur Zugriff auf Eurosport 1 in HD-Qualität, sondern auch auf Eurosport 2. Für alle weiteren Übertragungen von Eurosport, die nicht auf einem dieser beiden Sender laufen, benötigt Ihr den kostenpflichtigen Eurosport Player.

Gruppe D bei Olympia 2021: So laufen die Spiele im LIVE-STREAM

ARD und ZDF bieten Ihre Übertragungen stets auch in kostenlosen LIVE-STREAMS an. Die ARD Mediathek findet Ihr unter diesem Link, das Live-Programm des ZDF wird hier ausgestrahlt. Die Eurosport-Übertragungen gibt es wie gesagt zusätzlich zum Free-TV im Eurosport Player oder bei der Streamingplattform Joyn. Für die Eurosport-Übertragungen ist Joyn jedoch ebenfalls kostenpflichtig.

Doch auch, wer nicht zu Hause am Computer sitzt, kann die Spiele im LIVE-STREAM verfolgen. Alle genannten Anbieter stellen diverse Apps für mobile Geräte wie Smartphone und Tablet zur Verfügung.

WHAT A FEELING 😍 Unser Team zu Besuch im Olympischen Dorf ✨ Das große Ziel: Wiederkommen 💪#WirfuerD #HERZZEIGEN #Tokyo2020NE



📸 @TeamD / Marvin Ronsdorf pic.twitter.com/SKALl9J422 — Team Deutschland | Fußball 🇩🇪 (@DFB_Junioren) July 20, 2021

