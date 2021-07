Die olympischen Spiele fangen offiziell am Freitag an - manche Sportler:innen sind aber schon vorher im Einsatz. Goal erklärt, wieso dem so ist.

Die olympischen Spiele 2021 gehen endlich los! Ein Jahr nach dem ursprünglichen Datum findet das größte Sportturnier der Welt statt, Austragungsland ist dieses Jahr Japan.

Es wurde viel geredet und kritisiert vor diesen olympischen Spiele - trotz aller Widrigkeiten werden die Spiele aber halbwegs wie geplant ablaufen können, das hoffen die Austragenden zumindest.

Eine kuriose Anekdote gibt es aber schon vor dem Start: Das Fußballturnier der Spiele beginnt, genau wie einige andere Sportarten, schon vor der legendären Eröffnungsfeier!

Bei den olympischen Spielen betreten die Sportler:innen aller Nationen das Stadion, eigentlich ist das der Start des Turniers. Was es also mit den zuvor stattfindenden Spielen auf sich hat, erklärt Goal in diesem Artikel.

Olympia: So finden die olympischen Spiele von Tokio statt

Wettbewerb Olympische Spiele Offizieller Name: Olympische Sommerspiele 2020 / XXXII. Olympiade Zeitraum 23. Juli bis 8. August 2021 Ursprünglicher Zeitraum 24. Juli bis 9. August 2020 Austragungsort Tokio | Japan

Olympia 2021: Darum beginnt das Fußballturnier der Frauen und Männer vor der Eröffnungsfeier

Es ist das Sportevent des Jahres! Olympia versammelt tausende Athlet:innen der ganzen Welt, um ein Fest rund um alle möglichen Sportarten zu feiern.

Eines der Highlights: Die Eröffnungsfeier am Anfang der olympischen Wochen. Aufmerksamen Zuschauern wird aber aufgefallen sein, dass manche Sportarten schon vor der Eröffnungszeremonie ausgetragen werden. Wie kann das sein?

Regeneration ist wichtig: Darum wird der Fußball zum Frühstarter

Es handelt sich dabei um Fußball und Softball - diese beiden Mannschaftssportarten werden also schon am 21. und 22. Juli bespielt. Beim Fußball fangen die Frauen-Nationalmannschaften am 21. Juli an, die Männer-Teams ziehen einen Tag später nach.

Der Grund dafür ist genauso simpel wie einleuchtend: Da es sich bei diesen Sportarten um einen Turniermodus mit einer Gruppenphase handelt, und auch eine Menge Teams teilnehmen (zwölf bei den Frauen, sechzehn bei den Männern), muss genug Zeit zur Erholung zwischendurch gewährleistet werden.

Finale am Samstag, dem 7. August: So sieht der Zeitplan aus

Es wird also sechs Runden geben: Drei Spieltage während der Gruppenphase, eine Viertelfinalrunde, eine Halbfinalphase und natürlich Finale in Verbindung mit dem Spiel um Platz drei.

Wie immer beim Fußball wird versucht, den zeitlichen Abstand zwischen zwei Spielen einer Mannschaft auf mindestens drei Tage zu strecken. Da die olympischen Spiele aber nur gut zwei Wochen gehen und das Fußball-Finale bereits am 7. August steigt, hat man entschieden, das Fußballturnier vorzeitig anzufangen.

Die Übertragung der olympischen Spiele: So ist Olympia LIVE im TV und LIVE-STREAM zu verfolgen

Olympia lockt natürlich viele Menschen vor die Fernseher und Monitore, das ist auch beim Fußball so. Wir schauen uns in den nächsten Abschnitten genauer an, welche Anbieter was übertragen.

Zu viele Events auf einmal: Fernsehsender müssen sich für bestimmte Wettbewerbe entscheiden

Zuerst einmal muss man einen Aspekt klarstellen: Es gibt während der olympischen Spiele so viele unterschiedliche Sportarten und Wettstreite, dass immer nur ein kleiner Teil davon LIVE gezeigt werden kann!

Je nachdem, was gerade in Japan stattfindet und ausgetragen wird entscheiden entweder die Fernsehsender, was sie zeigen, oder aber es ist durch bestimmte Lizenzen und Übertragungsrechte festgelegt. Dabei wird in Deutschland logischerweise besonders auf deutsche Sportler:innen und Teams geachtet.

Eurosport als wichtigster Fernsehsender: So seht ihr Olympia im TV und LIVE-STREAM LIVE

Was sich besonders lohnt: Während der olympischen Spiele Eurosport einzuschalten! Der Sender wird nämlich am meisten Olympia-Sport übertragen, da der Sender sich die passenden Lizenzen gesichert hat.

Der Sender, welcher zur Discovery-Gruppe gehört, wird für Sportfans in diesem Sommer also besonders wichtig. Gute Nachrichten: Mit DAZN könnt ihr Eurosport 1 und 2 empfangen und dank des Probemonats kostenlos und unverbindlich streamen!

Auch ARD und ZDF zeigen olympische Spiele: So ist Olympia LIVE zu sehen

Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wird Olympia ebenfalls übertragen - wenn auch nicht so ausführlich und häufig wie beim Konkurrenten Eurosport. ZDF und ARD (Das Erste) wechseln sich jeden Tag ab, die Eröffnungsfeier am Freitag ist beispielsweise im ZDF zu sehen.

Die Highlights aller Sportarten? Fernsehsender zeigen die besten Momente in der Kurzfassung!

Auch um die Zusammenfassungen und Highlights müsst ihr euch keinen Kopf machen - diese werden entweder auf den Seiten der Fernsehsender (ARD, ZDF, Eurosport), auf der Streamingplattform DAZN oder auf YouTube (Sportschau, Sportstudio, Eurosport) kostenlos hochgeladen!

