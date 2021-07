Die Olympischen Sommerspiele werden am 23. Juli in Tokio eröffnet. Wir zeigen Euch, wo Ihr die Wettbewerbe im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Endlich ist es soweit! Am kommenden Freitag, 23. Juli, werden die Olympischen Sommerspiele in Tokio offiziell eröffnet. Doch schon vor der Eröffnungsfeier finden die ersten Wettbewerbe im Fußball der Frauen und Männer, sowie im Softball statt. Die Olympischen Spiele dauern bis 8. August.

Die Olympischen Spiele sind das größte Sportereignis weltweit. In Tokio kämpfen Athleten aus aller Welt in 339 Wettbewerben in 33 Sportarten um Gold, Silber und Bronze. Alleine aus Deutschland sind in diesem Jahr 438 Teilnehmer dabei.

Olympia ist aber nicht nur ein riesengroßes Sportereignis, es ist auch ein sehr großes TV-Ereignis. Weltweit fiebern Millionen von Menschen täglich an den TV-Geräten und im LIVE-STREAM mit den Sportlern aus ihrer Nation mit. Fernsehen nonstop ist für viele in den kommenden zwei Wochen angesagt.

Dabei stellt sich natürlich die Frage, wie ich die Wettbewerbe der Olympischen Spiele live im TV und im LIVE-STREAM überhaupt sehen kann. Wie ist in diesem Jahr die Übertragungssituation in Deutschland?

Die Olympischen Sommerspiele in Tokio beginnen: Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der Wettbewerbe in Deutschland im TV und LIVE-STREAM.

Olympia 2021 live: Wer zeigt / überträgt die Olympischen Spiele im TV und LIVE-STREAM?

Wie es sich für das größte Sportereignis der Welt gehört, ist auch in diesem Jahr die Berichterstattung von den Olympischen Spielen im TV und im LIVE-STREAM sehr umfangreich.

Die Übertragungsrechte liegen bei drei verschiedenen Anbietern, die Euch täglich mit dem kompletten Olympia-Paket im Free-TV, Pay-TV und im LIVE-STREAM versorgen.

Olympia 2021 live sehen: Wer zeigt / überträgt die Spiele im Free-TV?

Die Übertragungsrechte an den Olympischen Spielen in Tokio hält der Discovery-Konzern. Dieser ist zugleich der Mutterkonzern des privaten Sportsenders Eurosport. Dort seht Ihr dementsprechend am meisten von dem Wettbewerben in Tokio live. Im Free-TV ist dies auf Eurosport1 der Fall. Der Sender ist im deutschsprachigen über Satellit, Kabel, IP-TV sowie in einigen Regionen via DVB-T frei empfangbar.

Die Berichterstattung erstreckt sich über den ganzen Tag, auch nach Ende des offiziellen Liveprogramms.

Dank Sublizenzen zeigen auch die beiden öffentlichen rechtlichen Sender ARD und ZDF Olympia 2021 live im Free-TV, wenn auch nicht in dem Umfang, in dem Eurosport berichtet. Die beiden frei empfangbaren Sender wechseln sich in ihrer Liveberichterstattung im Free-TV fast täglich ab. Nur am 23. und 24. Juli ist das ZDF zwei Mal in Folge der übertragende Sender.

ARD und ZDF steigen in der Regel kurz vor oder nach Mitternacht in die Live-Berichterstattung ein. Diese endet täglich um 17 Uhr.

Olympia 2021 live miterleben: Wer zeigt / überträgt die Spiele im Pay-TV?

Eurosport zeigt die Olympischen Spiele via Eurosport2 auch im Pay-TV. Der Sender ist nicht frei empfangbar und muss aktuell über zusätzliche Senderpakete hinzugebucht werden.

Olympia 2021: Wer zeigt / überträgt die Spiele im LIVE-STREAM?

Die übertragenden Olympia-Sender Eurosport, ARD und ZDF bieten zu den Olympischen Spiele auch zahlreiche LIVE-STREAMS an, um die vielen parallel stattfindenden Bewerbe abdecken zu können.

Der LIVE-STREAM von Eurosport, der Eurosport Player, ist kostenpflichtig. Ein Monats-Pass kostet 6,99 Euro, ein Jahrespass 49,99 Euro.

Dank einer Kooperation mit Eurosport könnt Ihr die Olympischen Spiele in Tokio auch bei DAZN sehen. Der Streamingdienst hat die beiden Sender Eurosport1 und Eurosport2 im Eurosport-Player dauerhaft in seinem Programm.

Das dafür benötigte Abo kostet 14,99 Euro pro Monat (Monatsabo) oder einmalig 149,99 Euro. Neukunden können DAZN vor der ersten Zahlung einen Monat kostenlos testen.

Die ARD und das ZDF bieten täglich bis zu zehn LIVE-STREAMS an. Diese sind kostenlos und nicht nur im Browser sondern auch über mehrere Apps auf den verschiedenen Endgeräten zu sehen.

Hier eine Liste mit nützlichen Links:

Olympia 2021: Die Übertragungen im TV und LIVE-STREAM im Überblick