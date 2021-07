Deutschland bei Olympia 2021: Kader, Rückennummern, Spielplan, Ergebnisse, Übertragung

Deutschland nimmt am Fußballturnier bei Olympia 2021 in Tokio teil. Alle Infos zur DFB-Auswahl bei den Sommerspielen erhaltet Ihr hier im Überblick.

Am 23. Juli wird Olympia 2021 in Tokio offiziell eröffnet, das Olympische Fußballturnier der Männer beginnt bereits einen Tag früher, am 22. Juli. Das Finale im Fußball steigt dann am 7. August 2021 in Yokohama.

Deutschland ist beim Olympischen Fußballturnier bekanntlich auch dabei. Das Team von Trainer Stefan Kuntz, das sich mit Platz zwei bei der U21-EM 2019 für Olympia qualifiziert hat, trifft in Gruppe D auf Titelverteidiger Brasilien, Saudi-Arabien und die Elfenbeinküste.

Zwar gab es im Vorfeld viele Absagen - dennoch hofft Coach Kuntz, mit seiner Mannschaft um die Medaillen mitspielen zu können. Der prominenteste Name in Deutschlands Olympia-Auswahl ist sicherlich Union Berlins Stürmer Max Kruse, der als einer von drei Spielern teilnimmt, die vor dem 1. Januar 1997 geboren sein dürfen.

Deutschland bei Olympia 2021: Wie sieht der Kader der DFB-Auswahl für die Spiele in Tokio aus? Welcher Spielplan wartet auf die Kuntz-Elf? Und wo kann ich die Spiele und deren Highlights sehen? Alle Antworten auf diese Fragen erhaltet Ihr in diesem Artikel!

Deutschland bei Olympia 2021: Das ist der Kader des DFB

22 Spieler hätte Stefan Kuntz für Olympia nominieren können. Da einige Spieler jedoch keine Freigabe von ihrem Verein erhielten, andere wiederum freiwillig aus unterschiedlichen Gründen ihre Teilnahme absagten, besteht das Aufgebot Deutschlands aus lediglich 18 Akteuren.

UNSER TEAM FÜR TOKIO! 🇯🇵



Wir sind richtig stolz, mit diesen Jungs ein Teil von @TeamD zu sein 🖤❤️💛 心を込めて - #HERZZEIGEN!#WirfuerD #roadtotokyo pic.twitter.com/E6J2Y6djJj — Team Deutschland | Fußball 🇩🇪 (@DFB_Junioren) July 5, 2021

Nur 15 Feldspieler werden den DFB also in Japan vertreten. Lediglich drei der berufenen Spieler dürfen indes vor dem 1. Januar 1997 geboren sein, hier entschied sich Kuntz für Max Kruse (Union Berlin), Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen) und Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg).

Der deutsche Kader und die Rückennummern für Olympia 2021:

Rückennummer Name Position Verein 1 Florian Müller Tor VfB Stuttgart 22 Luca Plogmann Tor Werder Bremen 12 Svend Brodersen Tor Yokohama FC 4 Felix Uduokhai Abwehr FC Augsburg 15 Jordan Torunarigha Abwehr Hertha BSC 16 Keven Schlotterbeck Abwehr SC Freiburg 5 Amos Pieper Abwehr Arminia Bielefeld 3 David Raum Abwehr TSG Hoffenheim 2 Benjamin Henrichs Abwehr RB Leipzig 8 Maximilian Arnold Mittelfeld VfL Wolfsburg 13 Arne Maier Mittelfeld Hertha BSC 17 Anton Stach Mittelfeld Greuther Fürth 18 Eduard Löwen Mittelfeld VfL Bochum 11 Nadiem Amiri Mittelfeld Bayer Leverkusen 6 Ragnar Ache Angriff Eintracht Frankfurt 10 Max Kruse Angriff Union Berlin 9 Cedric Teuchert Angriff Union Berlin 7 Marco Richter Angriff FC Augsburg

Deutschland bei Olympia 2021: Der Spielplan des DFB-Teams in der Gruppe D

Datum Begegnung Ergebnis Übertragung 22. Juli | 13.30 Uhr Brasilien vs. Deutschland -:- ARD / ard.de / DAZN 25. Juli | 13.30 Uhr Saudi-Arabien vs. Deutschland -:- ARD / ard.de / DAZN 28. Juli | 10 Uhr Deutschland vs. Elfenbeinküste -:- ZDF / zdf.de / DAZN

Deutschland bei Olympia 2021: Die Tabelle in Gruppe D

Pos Land Sp S U N Tore Diff Pkt 1 Deutschland 0 0 0 0 Brasilien 0 0 0 0 Saudi-Arabien 0 0 0 0 Elfenbeinküste 0 0 0 0

Beim Olympischen Fußballturnier 2021 gibt es vier Vorrundengruppen. Die beiden Gruppenersten ziehen jeweils ins Viertelfinale ein, der Dritte und der Vierte müssen nach der Vorrunde die Heimreise antreten.

Ab dem Viertelfinale geht es im K.o.-Modus weiter, das Finale steigt dann am 7. August (13.30 Uhr deutsche Zeit) in Yokohama. Zudem gibt es bei Olympia ein Spiel um Platz 3 um die Bronze-Medaille, das am 6. August stattfinden wird.

Deutschland bei Olympia 2021: TV, LIVE-STREAM, Highlights - so kann man die Spiele der DFB-Auswahl sehen

In Deutschland könnt Ihr Olympia 2021 bei drei verschiedenen Sendern live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen: Bei Eurosport, der ARD und im ZDF. Alle drei Anbieter zählen zum Free-TV und sind daher im Fernsehen kostenlos empfangbar.

Das Olympische Fußballturnier fällt dabei in den Zuständigkeitsbereich von ARD und ZDF. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender teilen sich die Übertragung der Partien live im Free-TV untereinander auf - und logischerweise sind diese dann auch im entsprechenden LIVE-STREAM kostenlos zu sehen.

Doch welche Spiele werden live gezeigt? Zunächst konzentriert man sich in Sachen Fußball bei der Olympia-Berichterstattung auf die Auftritte der deutschen Mannschaft. Die ersten beiden Gruppenspiele gegen Brasilien und Saudi-Arabien werden von der ARD übertragen. Die dritte Partie gegen die Elfenbeinküste läuft dann im ZDF. Zudem kommen alle drei Spiele im LIVE-STREAM auf DAZN, da der Streamingsender eine Kooperation mit Eurosport besitzt. Dort könnt Ihr die Spiele per Gratismonat kostenlos sehen.

Sollte sich die DFB-Auswahl für das Viertelfinale qualifizieren, wird auch diese Partie dann von ARD oder ZDF live übertragen (welcher Sender letztlich verantwortlich zeichnet, entscheidet sich dann kurzfristig). Ab dem Halbfinale werden dann alle Spiele des Olympischen Fußballturniers live im Free-TV laufen - egal, ob Deutschland dann noch im Turnier vertreten ist oder nicht.

Die beiden Halbfinals laufen am 3. August jeweils live im ZDF, das Spiel um Platz 3 am 6. August zeigt die ARD. Für das Finale am 7. August ist dann wieder das ZDF zuständig.

Die Highlights der Spiele könnt Ihr dann jeweils in den Nachberichten auf ARD oder ZDF sehen, die an den entsprechenden Tagen auch immer wieder über die Übertragungen verteilt in Zusammenfassungen auf die deutschen Partien eingehen.