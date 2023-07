Auch der FC Barcelona hatte Interesse an dem türkischen Supertalent. Jetzt haben die Königlichen den Zuschlag bekommen.

WAS IST PASSIERT? Real Madrid hat den Transfer von Arda Güler am Donnerstag bestätigt. Bereits am Mittwoch hatten mehrere Medien übereinstimmend berichtet, dass die Königlichen das Rennen um das türkische Supertalent von Fenerbahce für sich entschieden haben.

Güler unterschrieb beim Champions-League-Rekordsieger einen Sechs-Jahres-Vertrag bis 2029. Am Freitag wird er um 12 Uhr auf dem Trainingsgelände offiziell vorgestellt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dem Vernehmen nach überweisen die Madrilenen eine Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro an den türkischen Spitzenklub - die Summe ist also höher als die Ausstiegsklausel in seinem ursprünglich noch bis 2025 laufenden Vertrag in Istanbul, diese soll sich auf 17,5 Millionen Euro belaufen haben.

Güler war in den vergangenen Wochen auch mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht worden. Sportdirektor Deco soll sogar bei Fenerbahce vorstellig geworden sein. Präsident Joan Laporta hatte außerdem kein Geheimnis aus dem Interesse an dem 18-Jährigen gemacht.

Auch dem FC Bayern München und Borussia Dortmund wurden unter anderem zuletzt Interesse an Güler nachgesagt.

Der Nationalspieler der Türkei ist der bereits fünfte Neuzugang von Real Madrid in diesem Sommer. Auch Jude Bellingham (BVB), Joselu (Espanyol Barcelona), Fran García (Rayo Vallecano) und Brahim Diaz, der von seiner Leihe aus Mailand zurückkehrt, werden das Team von Trainer Carlo Ancelotti für die anstehende Saison verstärken.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Imago Images

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Güler stieg 2021, also rund zwei Jahre nach seiner Ankunft, in den Profikader von Fenerbahce auf. In 32 Spielen in der Süper Lig gelangen ihm sieben Tore, sieben weitere bereitete er vor.

Für die A-Nationalmannschaft der Türkei absolvierte Güler unter Trainer Stefan Kuntz vier Partien. In diesen erzielte er einen Treffer.