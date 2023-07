FC Barcelona ausgestochen! Real Madrid schnappt sich angeblich Supertalent Arda Güler von Fenerbahce

Real rüstet sich weiter für die Zukunft und schnappt sich das nächste Top-Talent für seine Offensive.

WAS IST PASSIERT? Real Madrid hat das Rennen um den türkischen Nationalspieler Arda Güler laut übereinstimmender Medienberichte gewonnen. Unter anderem schreiben The Athletic und As, dass der Mittelfeldmann von Fenerbahce sich für einen Transfer zu den Blancos entschieden habe. Zuletzt hatte vor allem auch Reals Erzrivale FC Barcelona intensiv und öffentlich um Güler geworben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Transfer Gülers könnte nun schnell über die Bühne gehen. Gemäß As ist ein Vollzug noch in dieser Woche möglich. Laut Transferexperte Fabrizio Romano haben Reals Verantwortliche Fenerbahce ein Angebot in Höhe von 20 Millionen Euro unterbreitet. Es ist höher als die festgeschriebene Ablösesumme für den 19-Jährigen. Diese soll 17,5 Millionen Euro betragen.

Daher geht man bei den Spaniern auch davon aus, dass die Offerte angenommen wird. Anschließend soll Güler dann nach Madrid reisen, um den Wechsel unter Dach und Fach zu bringen. Für den FC Barcelona sind das schlechte Neuigkeiten. Der neue Sportdirektor Deco soll in der vergangenen Woche zu Verhandlungen mit Güler in Istanbul gewesen sein. Präsident Joan Laporta bestätigte zuletzt gleich mehrfach, dass man den Edeltechniker verpflichten wolle.

Für Real wäre Güler der fünfte Neuzugang dieses Sommer. Zuvor verpflichtete der Rekordsieger der Champions League bereits Jude Bellingham (BVB), Joselu (Espanyol), Fran García (Rayo Vallecano) und Brahim Diaz (Milan).

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Güler, der in der Offensive vielseitig einsetzbar ist und auch als Rechtsaußen aufgeboten werden kann, spielt seit Anfang 2019 für Fenerbahce. Er kam damals aus der Jugend Genclerbirligis. Sein Vertrag in Istanbul läuft noch bis 2025.

Da er als eines der herausragenden Talente in Europa gilt, waren neben den beiden spanischen Edelklubs Real und Barça auch weitere Top-Vereine an ihm dran. So wurden zum Beispiel auch der FC Bayern und der BVB in den letzten Monaten als mögliche neue Arbeitgeber gehandelt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Seit Sommer 2021 gehört der Teenager Fenerbahces Profikader an. 32 Spiele bestritt er seitdem in der Süper Lig und lieferte dabei 14 Scorerpunkte (7 Tore, 7 Assists). Güler hat zudem bereits vier A-Länderspiele für die Türkei absolviert und dabei einmal genetzt.