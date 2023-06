RTL-Reporterin bei Deutschland vs. Kolumbien: Wer ist Monica Lierhaus?

Wenn Deutschland heute Abend auf Kolumbien trifft, gibt es rund um die Berichterstattung eine sehr besondere Geschichte.

Am Dienstagabend trifft Deutschland im letzten der drei Testspiele im Juni auf Kolumbien. Anstoß der Partie in Gelsenkirchen ist heute um 20.45 Uhr.

Bei der Übertragung von RTL wird es dabei auch eine sehr emotionale Rückkehr geben: Monica Lierhaus ist nämlich als Reporterin im Einsatz.

GOAL gibt Euch hier einige Informationen zur Geschichte der 53-Jährigen.

Monica Lierhaus: Wer ist die RTL-Reporterin bei Deutschland vs. Kolumbien?

Monica Lierhaus war früher eines der bekanntesten Gesichter der deutschen Fußball-Berichterstattung, unter anderem moderierte sie bei ran in Sat.1 oder von 2004 bis 2009 die Sportschau in der ARD.

Beim Testspiel zwischen Deutschland und Kolumbien wird sie heute nun erstmals seit 14 Jahren wieder bei einer Sportveranstaltung live im TV im Einsatz sein. Wegen Komplikationen bei einer Hirnoperation im Januar 2009 war Lierhaus anschließend für vier Monate in ein künstliches Koma versetzt worden.

Danach musste sie das Sprechen, Lesen und Schreiben neu erlernen, konnte einige Jahre lang nicht mehr als Moderatorin arbeiten. Dennoch blieb sie stets kämpferisch: "Ich bin Journalistin durch und durch. Und mir war schon ein paar Tage, nachdem ich in die Reha eingeliefert wurde, klar: Ich kehre als Journalistin zurück. Ich wusste nicht, bei welchem Sender, aber ich wusste, ich kehre zurück", sagte sie bei RTL.

Bei Deutschland vs. Kolumbien wird sie nun neben Moderator Florian König als Reporterin fungieren. Am Montag hatte Lierhaus bereits bei RTL Aktuell den Sport präsentiert: "Es ist für mich so toll, wieder in einem Studio stehen zu dürfen – sensationell", sagte sie.

Lierhaus arbeitet seit April für RTL, ist dabei auch Inklusionsberaterin für den TV-Sender.

Deutschland vs. Kolumbien heute live: Die Übertragung bei RTL

RTL geht heute um 20.15 Uhr live aus Gelsenkirchen mit der Vorberichterstattung auf Sendung. Das Spiel beginnt dann um 20.45 Uhr und ist frei empfangbar zu sehen.

Einen LIVE-STREAM gibt es indes auf RTL+, für diesen benötigt man jedoch ein Abonnement.