Warum ist James bei Deutschland vs. Kolumbien nicht dabei?

James ist seit Jahren der wohl bekannteste kolumbianische Fußballer. Warum ist er beim Testspiel gegen Deutschland heute nicht dabei?

James Rodríguez ist Fußball pur. Wie er mit dem Ball umgeht, wie spielerisch er Drucksituationen auflösen kann, wie sein linker Fuß bei den Fans immer wieder für Ekstase sorgt.

Sein Traumtor im WM-Achtelfinale 2014 gegen Uruguay ist bis heute legendär und auch im deutschen Fußball hinterließ der Spielmacher in seiner Zeit beim FC Bayern (2017 bis 2019) bekanntlich seine Spuren.

Daher fragen sich heute Abend (20.45 Uhr) wahrscheinlich auch viele, warum James beim Testspiel gegen Deutschland nicht für Kolumbien aufläuft. Hat das einen speziellen Grund oder warum ist der Superstar nicht dabei? GOAL hat in diesem Artikel die Antwort darauf.

Deutschland vs. Kolumbien: Warum spielt James nicht?

James ist derzeit nicht verletzt, sein Fehlen hat einen ganz einfachen Grund: Der 31-Jährige wurde von Kolumbiens Nationaltrainer Néstor Lorenzo für die beiden Juni-Testspiele gegen den Irak letzten Freitag (1:0) und gegen Deutschland heute schlichtweg nicht berücksichtigt und steht daher nicht im Kader.

Die mangelnde Wettkampfpraxis des Edeltechnikers ließ Lorenzo von einer Nominierung absehen. James absolvierte sein letztes Pflichtspiel nämlich Anfang April, seither ist er nach der Vertragsauflösung bei Olympiakos Piräus vereinslos.

Ohnehin ging es mit der Karriere des einstigen Top-Talents zuletzt stetig bergab. 2019 war James nach seiner Leihe zu Bayern zu Real Madrid zurückgekehrt, spielte bei den Königlichen aber kaum noch. Es folgte 2020 der Wechsel zum FC Everton, wo es zu Beginn noch gut lief. Nach nur einem Jahr verließ er die Engländer jedoch wieder und wechselte nach Katar zu Al-Rayyan SC.

Im September 2022 probierte er dann noch einmal einen Anlauf in Europa, heuerte bei Olympiakos an. Für die Griechen kam er immerhin auf fünf Tore und sechs Assists in 23 Pflichtspielen, dennoch verständigte man sich im April darauf, die Zusammenarbeit nicht fortzusetzen.

Einen neuen Verein hat James bis dato noch nicht gefunden. Im Raum steht eine Rückkehr nach Südamerika, unter anderem der argentinische Topklub River Plate gilt als interessiert.

Ist James aus der Nationalmannschaft von Kolumbien zurückgetreten?

Nein, zurückgetreten ist James nicht. Vielmehr äußerte er zuletzt Verständnis für seine Nicht-Nominierung und kündigte an, bei den nächsten Länderspielen im Herbst wieder spielen zu wollen.

Für die Partien im März war James noch berufen worden, dabei gelang ihm beim 2:2 gegen Südkorea auch ein Tor. Insgesamt ist er bislang 90-Mal für Kolumbien aufgelaufen (26 Tore).

Warum spielt James bei Kolumbien heute nicht? Seine bisherigen Spiele bei großen Turnieren