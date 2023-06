Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Kolumbien? Das Länderspiel im TV und LIVE-STREAM

Deutschland trifft am Dienstag in einem Länderspiel auf Kolumbien. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Am Dienstag um 20.45 Uhr erfolgt der Anstoß zum Länderspiel Deutschland gegen Kolumbien.

Die Partie findet in der Gelsenkirchener Veltins-Arena statt und ist ein internationales Freundschaftsspiel.

GOAL verrät Euch in diesem Artikel, wo Ihr Deutschland vs. Kolumbien im TV und LIVE-STREAM schauen könnt.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Kolumbien? Die Eckdaten zum Spiel

Spiel Deutschland vs. Kolumbien Wettbewerb Länderspiel, internationales Freundschaftsspiel Anstoß Dienstag, 20. Juni, 20.45 Uhr Stadion Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Übertragung RTL

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Kolumbien live im TV?

Das Länderspiel zwischen Deutschland und Kolumbien wird am Dienstag live bei RTL übertragen. RTL zählt zum Free-TV. Daher ist dort das internationale Länderspiel frei empfangbar.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Kolumbien im LIVE-STREAM?

Auch im LIVE-STREAM seht Ihr Deutschland gegen Kolumbien bei RTL. Hierfür benötigt Ihr jedoch bei RTL+ einen Vertrag. Zudem gelangt Ihr HIER direkt dorthin.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Kolumbien? Die Partie im LIVE-TICKER verfolgen

GOAL wird einen LIVE-TICKER zum Spiel zwischen Deutschland und Kolumbien bereitstellen. Damit verpasst Ihr keine wichtige Szene, bleibt über das Geschehen in der Veltins-Arena stets auf dem Laufenden – und wenn in Gelsenkirchen ein Tor fällt, werdet Ihr beinahe in Echtzeit darüber informiert. HIER kommt Ihr direkt zum TICKER.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Kolumbien im TV und LIVE-STREAM? Die Aufstellungen

Die Aufstellungen erscheinen hier rund eine Stunde vor dem Anstoß.