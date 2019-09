Moldawien vs. Türkei: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Highlights und Co. - So wird die EM-Qualifikation heute übertragen

In der EM-Qualifikation gastiert die Türkei in Moldawien. Wir verraten Euch, wie Ihr das Duell heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

6. Spieltag in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2020: Die Türkei trifft auswärts auf die Nationalmannschaft von Moldawien. Das Duell findet am Dienstagabend (10. September) in der moldawischen Hauptstadt Chisinau statt. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

Auf dem Papier ist das Duell eine klare Angelegenheit. Die geht als Favorit in die Partie. Schließlich hat die türkische Nationalelf bereits zwölf Punkte in der EM-Quali gesammelt und steht damit hinter Weltmeister Frankreich auf dem zweiten Rang der Tabelle der Gruppe H.

Auch das vergangene Spiel gegen Andorra konnte die Türkei mit 1:0 für sich entscheiden. Moldawien steht dagegen mit nur einem Sieg und lediglich zwei geschossenen Toren in fünf Spielen auf dem vorletzten Platz. Zuletzt verlor das Team von der Moldau mit 0:3 gegen Island.

Setzt sich die Türkei erwartungsgemäß durch oder gelingt Moldawien die große Überraschung? Wir verraten Euch in diesem Artikel, wie Ihr die EM-Quali live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem informieren wir Euch über die Highlights bei DAZN und die Aufstellungen beider Mannschaften.

Moldawien vs. Türkei: Das Duell in der EM-Qualifikation in der Übersicht

Duell Moldawien vs. Türkei Wettbewerb EM-Qualifikation, Gruppe H Datum Dienstag, 10. September | 20.45 Uhr Ort Stadionul Zimbru (Chisinau, Hauptstadt von Moldawien) Zuschauer 10.400 Plätze

Moldawien vs. Türkei heute im LIVE-STREAM bei DAZN schauen: So geht's!

Habt Ihr Bock auf die EM-Qualifikation - live und in voller Länge? Dann ab zu DAZN! Der Streamingdienst überträgt für Euch zahlreiche Spiele der EM-Quali im LIVE-STREAM. Auch Moldawien vs. Türkei ist im Übertragungsangebot von DAZN enthalten. Alle Informationen zum LIVE-STREAM bei DAZN erfahrt Ihr in den nächsten Zeilen.

DAZN zeigt / überträgt Moldawien vs. Türkei heute im LIVE-STREAM

DAZN ist heute Abend Eure erste Anlaufstelle, wenn Ihr die EM-Qualifikation live und in voller Länge erleben wollt. Der Streamingdienst Eures Vertrauens überträgt das Duell zwischen Moldawien und der Türkei heute im LIVE-STREAM. Somit verpasst Ihr keine Sekunde des Aufeinandertreffens in der Quali zur .

Bereits wenige Minuten vor dem Anpfiff in der moldawischen Hauptstadt geht DAZN auf Sendung. In einem kurzen Vorbericht werdet Ihr bestens auf die kommenden 90 Minuten Fußball zwischen Moldawien und der Türkei eingestimmt.

Für das Türkei-Spiel in Moldawien ist folgender DAZN-Reporter im Einsatz:

DAZN zeigt / überträgt Moldawien vs. Türkei heute KOSTENLOS im LIVE-STREAM - So funktioniert der Gratismonat!

Ja, Ihr habt richtig gelesen. DAZN überträgt Moldawien vs. Türkei heute kostenlos im LIVE-STREAM! Wie geht das? Ganz einfach. Falls Ihr noch kein DAZN-Kunde seid, schenkt Euch der Streamingdienst die ersten 30 Tage gratis. Sichert Euch dafür einen kostenlosen Probemonat.

Mit dem Gratismonat des Streamingdienstes erlebt Ihr sowohl Moldawien vs. Türkei als auch die komplette DAZN-Programmvielfalt vier Wochen lang kostenlos. Doch das ist längst noch nicht alles: Der Streamingdienst ist die Nummer eins in puncto LIVE-STREAMS und zeigt jährlich über 8.000 Livesport-Events in voller Länge. Darunter Spitzenfußball vom Feinsten: Champions League und Europa League, Bundesliga und Serie A, LaLiga und Ligue 1 sowie viele weitere Top-Ligen und Wettbewerbe live im Stream. Der Gratismonat sowie ein DAZN-Abo? Lohnen sich auf alle Fälle!

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Dann schaut doch mal in unseren Übersichtsartikeln vorbei. Dort beantworten wir Euch alle offen gebliebenen Fragen zum Streamingdienst:

Moldawien vs. Türkei heute live im TV sehen - Geht das?

Wird das Duell zwischen Moldawien und der Türkei live im deutschen Fernsehen übertragen? Nein, das ist nicht der Fall. Kein deutscher Sender zeigt die Partie in der EM-Quali live im TV - weder im Free- noch im Pay-TV. Das liegt daran, dass sich ARD, ZDF, RTL, Sky und Co. keine Rechte an der Übertragung der Spiele ausländischer Nationalteams gesichert haben. Nur die Spiele der deutschen Nationalmannschaft laufen live im deutschen Free-TV.

DAZN zeigt / überträgt Moldawien vs. Türkei heute im LIVE-STREAM auf Eurem SMART-TV

Trotzdem müsst Ihr nicht darauf verzichten, Moldawien vs. Türkei auf Eurem Fernseher zu genießen. Denn DAZN übernimmt die Übertragung, ist jedoch kein klassischer TV-Sender. Die Übertragungen des Streamingdienstes laufen ausschließlich im LIVE-STREAM.

Doch DAZN bringt Euch Moldawien vs. Türkei im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV! Schließlich ist die kostenlose DAZN-App auf nahezu allen modernen Fernsehern im App-Store verfügbar.

Wollt Ihr Moldawien vs. Türkei auf Eurem Smart-TV bei DAZN schauen, dann befolgt folgende Anleitung:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Schritt 4: Lehnt Euch entspannt zurück und genießt Moldawien vs. Türkei im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem SMART-TV!

Moldawien vs. Türkei: So seht Ihr die Highlights

Ihr habt den LIVE-STREAM zu Moldawien vs. Türkei bei DAZN verpasst? Ihr wollt aber alle Tore und Entscheidungen sehen und auf dem Laufenden bleiben? Dann empfehlen wir Euch die Highlights zu Moldawien vs. Türkei bei DAZN. Der Streamingdienst ist blitzschnell und lädt Euch schon wenige Minuten nach dem Abpfiff eine ausführliche Zusammenfassung auf die Plattform.

Reichen Euch die Highlights nicht aus, hat der Streamingdienst genau das Richtige für Euch: Bei DAZN könnt Ihr Moldawien vs. Türkei noch einmal in voller Länge im RE-LIVE genießen. Somit erlebt Ihr selbst nach Abpfiff und trotz des Verpassens des Live-Spiels die kompletten 90 Minuten der Begegnung in der EM-Qualifikation.

Wo Ihr die Highlights und das RE-LIVE genießt, bleibt Euch überlassen. DAZN ist auf nahezu allen technischen Geräten verfügbar. Auf Eurem Laptop/Computer findet Ihr den Streamingdienst unter www.dazn.com. Wollt Ihr DAZN lieber auf Euren mobilen Geräten nutzen? Dann ladet Euch die kostenlose DAZN-App schnell und einfach herunter - hier entlang:

Moldawien vs. Türkei: Die Aufstellungen

Wer startet für Moldawien? Wer steht für die türkische Nationalmannschaft in der Startelf? Wenn knapp eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen beider Teams öffentlich sind, erfahrt Ihr die Startformationen an dieser Stelle.

Wer zeigt / überträgt Moldawien vs. Türkei? Die Übertragung der EM-Qualifikation im Überblick

MOLDAWIEN vs. TÜRKEI im ... TV / LIVE-STREAM / TICKER ... TV - ... LIVE-STREAM DAZN ... LIVE-TICKER Goal.com

