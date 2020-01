Manchester United vs. Manchester City: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen und Co. - die Übertragung des Carabao Cup

Das Halbfinale des League Cups steht in England auf dem Programm. Goal sagt Euch, wo ManUnited vs. ManCity live in TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

In der Runde der besten vier Teams im englischen League bzw. heißt es Derbytime: hat den ewigen Rivalen zu Gast im Old Trafford. Anpfiff ist am Dienstag um 21 Uhr.

Manchester United startete unglücklich ins neue Jahr 2020, als man mit 0:2 beim verlor. Ganz generell läuft es für das Team von Trainer Ole Gunnar Solskjaer alles andere als rund. In der Liga spielt man zwar irgendwie oben mit, jedoch fehlen auf den bereits satte 27 Punkte.

Auch Manchester City hinkt im Ligaalltag etwas zurück. Nach den beiden Meisterschaften 2017 und 2018 verlieren die Skyblues mehr und mehr an Boden und haben ebenfalls bereits 14 Zähler Rückstand auf die Reds. Pep Guardiola tanzt mit seinem Team dennoch noch auf zwei Hochzeiten - dem Pokal und auch der .

Manchester United vs. Manchester City heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alle Informationen zur Übertragung am Dienstag und verrät auch, wie beide Teams personell in die Partie gehen.

Manchester United vs. Manchester City: Der League-Cup-Kracher auf einen Blick

Duell Manchester United vs. Manchester City Datum Dienstag, 7. Januar 2020, 21 Uhr Ort Old Trafford, Manchester Zuschauer 76.000 Plätze

Manchester United vs. Manchester City heute im LIVE-STREAM verfolgen

Stadtderby in Manchester: United trifft auf City und es geht um den Einzug in das Finale des League Cups. Doch wie könnt Ihr die vollen 90 Minuten heute live anschauen, ohne, dass Ihr großartig etwas dafür tun müsst? Wir sagen es Euch.

Eines vorab: Um das Duell der beiden Rivalen live und in voller Länge sehen zu können, braucht Ihr kein Sky-Abonnement. Sky zeigt zwar seit dieser Saison die Premier League, doch für den League Cup ist der Bezahlsender nicht zuständig.

Manchester United vs. Manchester City heute im LIVE-STREAM von DAZN sehen

DAZN, so lautet der Streamingdienst, der die Übertragungsrechte für den englischen League Cup in seinen Fingern hat. Der Kanal zeigt / überträgt das Spiel aus Old Trafford am Dienstag live. Nur bei DAZN verpasst Ihr keine Sekunde des packenden Duells der beiden Top-Teams.

Das Einzelspiel Manchester United vs. Manchester City im LIVE-STREAM bei DAZN! Hier gibt's alle Infos zur Übertragung:

Beginn der Übertragung: pünktlich, kurz vor Anpfiff um 20.45 Uhr

pünktlich, kurz vor Anpfiff um 20.45 Uhr Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Helge Payer

Manchester United vs. Manchester City heute kostenlos im LIVE-STREAM von DAZN

Kostenlos? Ja, Ihr habt richtig gelesen. Das Halbfinale des Carabao Cups kommt kostenfrei auf DAZN. Manchester United vs. Manchester City könnt Ihr dann ohne zu zahlen anschauen, wenn Ihr Euch bei DAZN neu anmeldet. Sichert Euch einen kostenlosen Probemonat bei DAZN.

Und das Beste? Mit dem DAZN-Gratismonat könnt Ihr nicht nur Manchester United vs. Manchester City live und kostenlos erleben. Ihr bekommt die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang gratis. Das Programm beinhaltet sämtliche Sportarten, Handball, Darts, Basketball, Tennis, die NFL oder auch Wintersport. Neben dem League Cup gibt es noch weitere Fußballwettbewerbe zu bestaunen: Champions League und Europa League, Bundesliga, Serie A, LaLiga, Ligue 1 und viele weitere Top-Ligen und Top-Wettbewerbe gibt es nämlich ebenso in voller Länge im LIVE-STREAM.

Manchester United vs. Manchester City im LIVE-STREAM bei DAZN? Dann ladet Euch jetzt die kostenlose DAZN-App herunter:

Manchester United vs. Manchester City: Carabao Cup heute live im TV sehen

Das Manchester-Derby hat es in sich, denn diesmal geht es um den Einzug in ein Finale. Der Carabao Cup kommt an diesem Dienstag live auf DAZN im LIVE-STREAM, das wisst Ihr bereits. Doch können die vollen 90 Minuten auch live im TV angeschaut werden?

Manchester United vs. Manchester City heute im LIVE-STREAM auf Eurem Smart-TV sehen

Manchester United vs. Manchester City läuft heute nicht live im Free-TV, denn kein deutscher Sender hat sich die Rechte an diesem Wettbewerb gesichert.

Stattdessen hat DAZN die vollen 90 Minuten im Angebot, obwohl DAZN kein klassischer TV-Sender ist. Alle Übertragungen - so auch die zu United vs. City - laufen bei DAZN ausschließlich im LIVE-STREAM. Doch Moment!

DAZN zeigt / überträgt die Begegnung im Carabao Cup auch auf dem Smart-TV, wenn Ihr Euch die DAZN-App auf den Bildschirm ladet und dann dort das Spiel anschaut. Die kostenlose DAZN-App gibt es nämlich für alle modernen Fernseher mit Internetverbindung.

Manchester United vs. Manchester City im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV sehen - so geht's:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Genießt Manchester United vs. Manchester City im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV!

Manchester United vs. Manchester City: So seht Ihr die Highlights

Manchester United vs. Manchester City kommt am Dienstagabend live auf DAZN, aber Ihr seid bereits anderweitig verplant? Kein Problem, denn mit DAZN könnt Ihr die vollen 90 Minuten entweder im Re-Live anschauen oder einfach die besten Szenen genießen.al!

Lange warten? Fehlanzeige! Bereits rund 40 Minuten nach dem Schlusspfiff lädt Euch der Streamingdienst eine ausführliche Highlightshow zu Manchester United vs. Manchester City auf die Plattform. Schaut mal vorbei!

Das Gute an DAZN ist, dass Ihr die vollen 90 Minuten, oder auch die Highlights völlig kostenlos anschauen könnt. Denn DAZN schenkt Euch auch dann einen Gratismonat, wenn Ihr ausschließlich die besten Szenen sehen wollt. Einzig eine Registrierung ist für Euch Pflicht.

Manchester United vs. Manchester City: Die Aufstellungen

Ihr wollt unbedingt direkt um 20 Uhr wissen, wie beide Trainer ihre Mannschaften aufstellen. Dann seid Ihr hier richtig, denn die Mannschaftsaufstellungen gibt es hier.

Manchester United vs. Manchester City: Der Spielplan des League Cups

Halbfinale, Hinspiel: Manchester United vs. Manchester City (7. Januar, 21 Uhr)

Halbfinale, Hinspiel: vs. Aston Villa (8. Januar, 21 Uhr)

Halbfinale, Rückspiel: Aston Villa vs. Leicester City (28. Januar, 20.45 Uhr)

Halbfinale, Rückspiel: Manchester City vs. Manchester United (29. Januar, 20.45 Uhr)

Manchester United vs. Manchester City: Die Bilanz

MANCHESTER UNITED (insgesamt bislang 150 Duelle) MANCHESTER CITY 58 Siege 45 47 Unentschieden 47 45 Niederlagen 58 208 Tore 208

Manchester United vs. Manchester City: Die Übertragung des League Cups im Überblick