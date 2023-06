Hat Manchester City einen Transfer von João Cancelo nach Barcelona blockiert? Pep Guardiola behauptet, Xavi sei “falsch informiert”

Pep besteht darauf, dass City einen Wechsel von João Cancelo zu Barcelona nicht blockiert habe und Xavi stattdessen “falsch informiert" sei.

WAS IST PASSIERT? Der vielseitige portugiesische Nationalspieler war im Januar auf dem Sprung, da der 29-Jährige Guardiola angeblich mit seinen Eskapaden verärgert haben soll. Am Ende einigte man sich mit dem FC Bayern auf ein Leihgeschäft inklusive einer Kaufoption, aber Barça behauptet, dass es damals auch involviert war, ehe eine Einigung mit dem deutschen Meister erzielt wurde.

WAS WURDE GESAGT? Guardiola behauptete standhaft, dass es keine Anfrage aus dem Camp Nou gegeben hat und sagte auf Nachfrage nach den Behauptungen von Xavi: “Er ist falsch informiert. Er ist weit weg von der Realität. Wir haben entschieden, dass João gehen sollte und es war uns egal, wohin. Selbst wenn er zu Manchester United hätte gehen wollen, das unser Stadtrivale ist. Ich sage nicht, dass man Xavi belogen hat, aber ich sage, dass er falsch informiert war. João ist zu Bayern gegangen, weil Bayern ihn wollte. Wir haben kein Angebot von Barça erhalten.”

WAS IST DER HINTERGRUND? Vor dem Hintergrund, dass Barcelona immer noch sehr an Cancelo interessiert sein soll, während Bayern die Kaufoption in Höhe von 70 Millionen Euro voraussichtlich nicht ziehen wird, sagte Xavi gegenüber TV3: “Wir wollten Cancelo. Sie haben ihn uns angeboten und wir haben zugesagt. Am Ende haben sie uns dann gesagt, dass Manchester City nicht will, dass er zu Barça kommt. Das ist die Wahrheit.”

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Cancelo scheint unabhängig davon, was diesen Sommer noch passiert, wahrscheinlich keine Zukunft bei City zu haben, nachdem er das Ende der Triple-Saison 2022/23 verpasst hatte. Es erscheint wahrscheinlich, dass er in der kommenden Saison nicht mehr in England spielen wird.