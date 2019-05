Mainz 05 vs. RB Leipzig: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER, Highlights - Alles zur Übertragung der Bundesliga

Mainz 05 hat RB Leipzig in der Bundesliga zu Gast. Goal verrät, wie Ihr die Partie live im TV, im LIVE-STREAM oder im LIVE-TICKER verfolgen könnt.

RB Leipzig gastiert zum Auftakt des 32. Bundesliga -Spieltags beim 1. FSV Mainz 05. Angepfiffen wird die Partie in der Mainzer Opel Arena um 20.30 Uhr.

Die Leipziger haben sich nach einjähriger Champions-League-Abstinenz bereits vorzeitig für die Königsklasse in der kommenden Saison qualifiziert. Platz drei in der ist der Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick jetzt schon nicht mehr zu nehmen. Dennoch hat RB in dieser Spielzeit noch viel vor. Geht der Höhenflug der Leipziger auch an den letzten drei Bundesliga-Spieltagen weiter, könnte RB sogar Rang zwei angreifen. Zudem wollen die Sachsen die Saison im DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern München vergolden.

befindet sich ebenfalls in sicheren Gefilden der Bundesliga. Den Klassenerhalt hat das Team von Trainer Sandro Schwarz bereits am vorletzten Spieltag perfekt gemacht. Nun gilt es für die 05er, in der Tabelle noch den einen oder anderen Platz gut zu machen.

Das Freitagabendspiel der Bundesliga - Mainz 05 empfängt . Goal verrät Euch, wie Ihr die Partie live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Zudem bekommt Ihr von uns alle Infos zum Spiel sowie zum LIVE-TICKER.

Mainz 05 vs. RB Leipzig: Alle Infos zur Bundesliga im Überblick

Duell Mainz 05 vs. RB Leipzig Datum Freitag, 03. Mai 2019 || 20.30 Uhr Ort Opel Arena , Mainz Zuschauer 33.305 Zuschauer

Mainz 05 vs. RB Leipzig heute live im TV verfolgen - geht das?

RB Leipzig geht aufgrund der derzeitigen Tabellenkonstellation als Favorit in die Partie gegen den FSV Mainz 05. Geht der Höhenflug der Leipziger auch in der Opel Arena weiter? Und läuft Mainz vs. Leipzig überhaupt im deutschen Free-TV?

Die schlechte Nachricht für alle Mainz- und RB-Fans: Weder die öffentlich-rechtlichen Sender, ARD und ZDF, noch RTL oder andere bekannte deutsche Sportkanäle zeigen Mainz vs. Leipzig live. Auch Bezahlsender Sky besitzt keine Rechte am Freitagabendspiel der Bundesliga.

Wenn Ihr die Partie zwischen Mainz 05 und RB Leipzig sehen wollt, ist Eurosport Eure einzige Möglichkeit. Der Sender hat sich die Übertragungsrechte an allen Freitagsspielen der Bundesliga gesichert. Allerdings zeigt Eurosport Mainz 05 vs. RB Leipzig nicht auf dem frei empfangbaren TV-Kanal. Stattdessen müsst Ihr auf den Eurosport Player ausweichen. Nur dort wird die Partie live und in voller Länge gezeigt. Auf dem Eurosport Player führen Euch wie gewohnt Moderator Jan Henkel und Experte Matthias Sammer vor, in der Halbzeitpause und nach der Partie durch die Sendung.

Um den Eurosport Player nutzen zu können, benötigt Ihr allerdings ein Abonnement, welches Ihr zuvor abschließen müsst. Alle wichtigen Informationen zu Preisen und Vertragslaufzeiten erfahrt Ihr auf der Eurosport-Website.

Mainz 05 vs. RB Leipzig heute im LIVE-STREAM verfolgen

Da Mainz 05 vs. RB Leipzig nicht im TV gezeigt wird, ist der LIVE-STREAM des Eurosport Player die einzige Möglichkeit, um die vollen 90 Minuten aus der Mainzer Opel Arena live zu verfolgen. Auf welchem Gerät Ihr den Eurosport Player nutzt, bleibt jedoch Euch überlassen.

Falls Ihr Mainz vs. Leipzig auf Eurem Computer schauen wollt, gelangt Ihr über die diverse Internetbrowser unter www.eurosportplayer.de zum LIVE-STREAM der Partie. Auch auf den meisten mobilen Geräten ist der Eurosport Player verfügbar. Um Mainz 05 vs. RB Leipzig auf eurem Handy, Laptop oder Tablet schauen zu können, ladet Euch einfach die Eurosport-Player-App in den gängigen Portalen (iTunes-Store, Google-Play-Store etc.) herunter.

Auch auf den meisten Smart-TV lässt sich der Eurosport Player ganz leicht installieren.

Mainz 05 vs. RB Leipzig heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt kein Abonnement für den Eurosport Player, wollt Mainz 05 vs. RB Leipzig dennoch nicht verpassen? Dann ist der LIVE-TICKER von Goal zum Freitagabendspiel der Bundesliga genau das Richtige für Euch.

Wir versorgen Euch mit unserem LIVE-TICKER bereits eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, der um 20.30 Uhr erfolgen wird, mit den heißesten Fakten zum Spiel. Wenn in der Opel Arena der Ball rollt, verpasst Ihr mit dem LIVE-TICKER von Goal, der selbstverständlich kostenlos ist, keine Minute und schon gar keinen Treffer.

Mainz 05 vs. RB Leipzig: So seht Ihr die Highlights der Bundesliga

Das Freitagabendduell zwischen Mainz 05 und RB Leipzig könnt Ihr nicht live verfolgen? Ihr wollt dennoch keine wichtige Szene verpassen? Dann seid Ihr mit den Highlights bei DAZN genau richtig .

DAZN ist in puncto Bundesliga-Highlights Eure erste Anlaufstelle. Denn bereits 40 Minuten nach Abpfiff gibt es die besten Szenen in einem Highlight-Clip für Euch zusammengestellt.

Was müsst Ihr tun, um die Highlights von Mainz 05 vs. RB Leipzig zu schauen? Ihr braucht auf jeden Fall ein DAZN-Abo. Falls Ihr noch keines habt, dann sichert Euch ganz einfach einen kostenlosen Probemonat und testet alle Vorteile sowie das komplette Programm von DAZN vier Wochen lang gratis.

Der Streamingdienst bietet Euch den Saisonendspurt aus den besten europäischen Ligen in zahlreichen LIVE-STREAMS. Mit DAZN verpasst Ihr keine Entscheidung in der heißen Phase der Saison - egal, ob Champions League, Europa League, Premier League und vieles mehr!

Holt Euch einfach die DAZN-App für die Plattform Eurer Wahl:

Mainz 05 vs. RB Leipzig: Die Aufstellungen

Wer steht für Mainz 05 in der ersten Elf? Welche Startformation schickt RB Leipzig ins Rennen? Die Aufstellungen beider Teams werden rund eine Stunde vor Anpfiff veröffentlicht. Wenn es soweit ist, erfahrt Ihr die Startformationen an dieser Stelle.

Mainz 05 vs. RB Leipzig: Der direkte Vergleich