Lionel Messi ist einer der größten Stars auf dem Fußballplatz, aber auch ein Familienmensch. Wie viele Kinder hat der Argentinier?

Lionel Messi hat eine beeindruckende Fußballkarriere absolviert, doch auch im Privatleben hat der Argentinier sein Glück gefunden. Messi ist Ehemann und Vater, wenngleich er seine Familie meist im Hintergrund hält. Hin und wieder tauchen seine Ehefrau und der gemeinsame Nachwuchs dann aber doch in der Öffentlichkeit auf.

Regelmäßiger können hingegen Social-Media-Follower der beiden Eltern am Privatleben der Familie Messi teilhaben. Allerdings gibt es auch da nur dosierte Bilder zu sehen. Stellt sich also die Frage: Wie viele Kinder hat Lionel Messi überhaupt? Und wer ist seine Ehefrau?

Wie viele Kinder hat Lionel Messi?

Lionel Messi und seine Ehefrau Antonella Roccuzzo haben drei gemeinsame Kinder, alle drei sind Jungs. Der älteste Sohn heißt Thiago und kam am 2. November 2012 zur Welt. Knapp drei Jahre später, am 11. September 2015, erblickte Mateo das Licht der Welt. Und im März 2018 folgte schließlich Sohn Nummer drei, den die Eltern Ciro nannten.

Alle drei Kinder wurden in Barcelona geboren, wo Messi seit seinem 13. Lebensjahr lebte. Damals hatte er seine Heimatstadt Rosario in Argentinien verlassen hatte und war in die Nachwuchsakademie des FC Barcelona gewechselt war. Erst im Sommer 2021 verließ Messi die katalanische Metropole und wechselte - natürlich samt Familie - nach Paris.

Lionel Messi: Wer ist seine Ehefrau?

Die Mutter von Messis Kindern ist seine Ehefrau Antonella Roccuzzo. Sie stammt ebenfalls aus Rosario, beide kennen sich seit ihrer Jugend. Roccuzzo ist acht Monate Jünger als Messi, der Superstar bestätigte die Beziehung erstmals öffentlich im Jahr 2009. Sie ist die Cousine seines Jugendfreundes Lucas Scaglia.

Messi galt in seiner Jugend als schüchtern. Angeblich war er von Antonella aber so verzaubert, dass er die Familie Scaglia regelmäßig besucht hat, nur um sie sehen zu können. Laut Infobae entdeckten beide ihre Gefühle füreinander, als Messi im Jahr 2007 nach Rosario reiste, um für Antonella nach dem Tod eines Freundes, der bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam, da zu sein.

Inzwischen ist auch Roccuzzo selbst eine gefragte Person in den Sozialen Medien, ihr Instagram-Profil hat fast 23 Millionen Follower.

Lionel Messi und seine Frau Antonella Roccuzzo: Wann fand die Hochzeit statt?

Mit der Hochzeit ließen sich Messi und seine Herzdame jedoch lange Zeit, erst im Juni 2017 - also nach mindestens acht Jahren Beziehung - gaben sie sich in Rosario das Ja-Wort. Die Trauung wurde zu einem Star-Event mit vielen prominenten Gästen.