Lionel Messi schießt Argentinien mit Traumtor per Freistoß zum Sieg in der WM-Qualifikation

Argentiniens Superstar besorgt den Siegtreffer beim ersten Auftritt des Weltmeisters in der WM-Qualifikation.

WAS IST PASSIERT? Superstar Lionel Messi hat Fußball-Weltmeister Argentinien einen erfolgreichen Start in die WM-Qualifikation beschert. Der 36-Jährige schoss die Mannschaft von Trainer Lionel Scaloni vor 80.000 Zuschauern in Buenos Aires durch einen direkt verwandelten Freistoß (78.) zum 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen Ecuador.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Für Messi, der die Albiceleste im Dezember zum WM-Triumph in Katar geführt hatte, war es im 176 Länderspiel der 104. Treffer für Argentinien. Ob der Profi von Inter Miami bis zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko weitermacht, ist noch unklar.

WAS WURDE GESAGT? Messi zeigte sich erfreut über den gelungenen Start in die Qualifikation und mahnte, keine Selbstzufriedenheit zuzulassen: "Jeder will Argentinien schlagen. Jetzt, wo wir Weltmeister sind, noch mehr. Deshalb dürfen wir nicht nachlassen. Wir müssen uns sogar noch ein steigern. Die Anforderungen in jedem Spiel sind maximal, und es wird immer mehr."

DIE BILDER ZUR NEWS: