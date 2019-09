BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Barcelona: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER und Co.: Alles zur Übertragung der Champions League

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Barcelona in der Champions League heute live im TV und LIVE-STREAM? Hier gibt's die Antworten.

Am 1. Gruppenspieltag der Champions League empfängt der BVB (Borussia Dortmund) den FC Barcelona. Das Duell steigt am Dienstagabend im Signal-Iduna-Park. Anstoß ist um 21 Uhr.

Es ist der Auftakt in eine Hammergruppe für . Neben dem treffen die Schwarz-Gelben noch auf Inter Mailand und Slavia Prag.

Doch wo werden die CL-Duelle live übertragen? In dieser Saison sind erneut Sky und DAZN für die Übertragung der zuständig. Insgesamt laufen 110 von 138 Spielen der Königsklasse live und exklusiv in voller Länge bei DAZN im Einzelspiel. Der Streamingdienst zeigt alle Duelle im LIVE-STREAM.

Sky überträgt dagegen ausgewählte Partien live im Einzelspiel. Außerdem zeigt der Bezahlsender eine Konferenz aller gleichzeitig stattfindenden Spiele live im TV oder im LIVE-STREAM mit Sky Go und Sky Ticket.

Doch wo wird BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Barcelona übertragen? In diesem Artikel verraten wir Euch, wie Ihr das Champions-League-Duell heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem informieren wir Euch über unseren LIVE-TICKER und die Aufstellungen beider Mannschaften.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Barcelona heute live: Das Duell in der Champions League im Überblick

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Barcelona heute live im TV schauen - Geht das?

Sky und DAZN haben sich die Übertragungen der Champions-League-Gruppenspiele bereits untereinander aufgeteilt. Wer von beiden Anbietern hat sich für das erste Gruppenspiel von Borussia Dortmund gegen den FC Barcelona entschieden? Hier gibt's die Auflösung.

Sky zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Barcelona heute live im TV

Der Bezahlsender ist für die Übertragung aus dem Signal-Iduna-Park verantwortlich. Nur Sky überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Barcelona live im TV - allerdings nur im Pay-TV. Bei Sky habt Ihr die Wahl, ob Ihr die Partie des BVB gegen Barca lieber live im Einzelspiel oder in der Konferenzschaltung zusammen mit allen anderen Partien, die um 21 Uhr angepfiffen werden, anschauen wollt.

Das Einzelspiel zu BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Barcelona läuft auf Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD. Die Konferenzschaltung am Dienstag findet Ihr auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD.

Während die Übertragung des Einzelspiels erst um 20.50 Uhr beginnt, könnt Ihr die Konferenz bereits ab 18.50 Uhr mit den beiden 18.55-Uhr-Spielen (Inter Mailand vs. Slavia Prag und Olympique Lyon vs. Zenit St. Petersburg) genießen.

Die Nutzung von Sky ist allerdings nicht kostenlos, sondern setzt ein Abonnement beim Bezahlsender voraus. Dieses müsst Ihr im Vorfeld abgeschlossen haben. Nur dann könnt Ihr BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Barcelona live im TV bei Sky verfolgen. Mehr Informationen zu den verschiedenen Angeboten, Preisen, Paketen und Vertragslaufzeiten erhaltet Ihr auf der Website von Sky.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Barcelona heute im LIVE-STREAM sehen - So geht's!

Ihr wisst bereits, dass BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Barcelona exklusiv bei Sky läuft. DAZN überträgt das BVB-Spiel dagegen nicht im LIVE-STREAM. Welche Duelle der Streamingdienst in der Champions-League-Gruppenphase im LIVE-STREAM zeigt, findet Ihr in unserem Übersichtsartikel.

Bei Sky habt Ihr dagegen am Dienstag zwei Optionen, mit denen Ihr BVB vs. Barcelona im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Beide Möglichkeiten stellen wir Euch in diesem Abschnitt vor.

Sky Go zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Barcelona heute im LIVE-STREAM

Auch in puncto LIVE-STREAM ist Sky am Dienstagabend Eure erste Anlaufstelle, wenn Ihr den BVB live erleben wollt. Der Bezahlsender überträgt Borussia Dortmund vs. FC Barcelona in voller Länge im LIVE-STREAM bei Sky Go.

Auch beim Online-Dienst von Sky habt Ihr die Wahl, Euch zwischen Einzelspiel und Konferenz zu entschieden. Für beide Optionen steht Euch jeweils ein LIVE-STREAM bei Sky Go zur Verfügung.

Die Übertragung der Champions League im LIVE-STREAM bei Sky Go funktioniert parallel zur TV-Übertragung. Alle Vorteile, die Ihr live im TV bei Sky erfahrt, stehen Euch auch beim Online-Dienst des Bezahlsenders bereit.

Doch auch die Nutzung von Sky Go ist nicht kostenlos. Stattdessen benötigt Ihr hier ebenfalls ein Abonnement beim Bezahlsender. Falls Ihr im Besitz eines solchen seid, erhaltet Ihr einen Log-In, mit welchem Ihr Euch bei Sky Go anmelden könnt.

Wollt Ihr BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Barcelona heute im LIVE-STREAM bei Sky Go sehen? Dann ladet Euch die kostenlose Sky-Go-App herunter:

Sky Ticket zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Barcelona heute im LIVE-STREAM

Ihr habt Bock auf die Champions-League-Gruppenphase? Habt Ihr Bock auf BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Barcelona? Ihr habt allerdings kein Sky-Abonnement? Dann empfehlen wir Euch das Sky Ticket, wenn Ihr das BVB-Spiel gegen Barca am Dienstag live sehen wollt.

Sky Ticket zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Barcelona in voller Länge im LIVE-STREAM. Und das Beste? Mit Sky Ticket umgeht Ihr ein langfristiges Abonnement beim Bezahlsender. Sky Ticket gibt es sowohl im Monats- als auch im Tagesabo. Um die Champions League heute im LIVE-STREAM sehen zu können, benötigt Ihr das Sportpaket.

Die Kosten des Sportpakets bei Sky Ticket im Überblick:

Das Monatsticket. Dieses kostet im ersten Monat 9,99 Euro . Im Anschluss erhöht sich der Preis auf 29,99 Euro monatlich . Das Abonnement lässt sich aber jederzeit monatlich kündigen .

Dieses kostet im ersten Monat . Im Anschluss erhöht sich der Preis auf . Das Abonnement lässt sich aber . Das Tagesticket: Mit diesem könnt Ihr Sky Ticket für 24 Stunden nutzen. Die Kosten betragen einmalig 9,99 Euro.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Barcelona: Die Champions League heute im LIVE-TICKER verfolgen

Kein Sky-Abo? Ihr könnt BVB vs. Barcelona daher leider nicht live im TV und auch nicht im LIVE-STREAM schauen? Kein Problem. Wir empfehlen Euch:

Bereits wenige Minuten vor dem Anpfiff versorgen wir Euch in unserem LIVE-TICKER mit allen wichtigen Informationen rund um die Partie. Rollt schließlich ab 21 Uhr zwischen Borussia Dortmund und dem FC Barcelona der Ball, verpasst Ihr im LIVE-TICKER von Goal keine relevante Szene, keinen Treffer und keine Entscheidung. Klickt Euch mal rein!

Ihr findet unseren kostenlosen LIVE-TICKER unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App:

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Barcelona: Die Aufstellungen

Mit welcher Startelf bestreitet Borussia Dortmund das erste Champions-League-Spiel der Saison? Lionel Messi, Antoine Griezmann und Co. - Wer steht beim FC Barcelona in der ersten Elf? Knapp eine Stunde vor Spielbeginn (ca. 20 Uhr) erfahrt Ihr die Startaufstellungen beider Mannschaften an dieser Stelle.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Barcelona? Die Übertragung der Champions League im Überblick