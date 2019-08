FC Barcelona: Ousmane Dembele fällt rund fünf Wochen aus

Der muss rund fünf Wochen auf Offensivspieler Ousmane Dembele verzichten. Dies gaben die Katalanen auf ihren Online-Kanälen bekannt.

Bei den Leistungstests der Stars von Trainer Ernesto Valverde wurde eine Muskelverletzung an Dembeles linkem Oberschenkel festgestellt. Demnach muss der französische Weltmeister von 2018 etwa bis Ende September pausieren.

Dembele hatte in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder mit muskulären Problemen zu kämpfen.

