Lionel Messi bringt jungen Fan zum Ausrasten

Bei Finale des US Open Cups konnte La Pulga nicht auflaufen. Trotzdem begeisterte er einen jungen Fan.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi (36) verpasste das Finale des U.S. Open Cups zwischen Inter Miami und Houston Dynamo (1:2) wegen einer Muskelblessur. Der siebenfache Ballon-d'Or-Gewinner war trotzdem im Lockhart Stadium von Fort Lauderdale. Als er in zivil vor dem Spiel durch die Katakomben lief, begrüßte er einen jungen Fan herzlich. Der Anhänger war daraufhin völlig aus dem Häuschen und feierte ungläubig.

DAS VIDEO ZUR NEWS:

WAS IST DER HINTERGRUND? Messis Einsatz stand vor dem Spiel auf der Kippe, am Ende verlor der Argentinier den Wettlauf gegen die Zeit. Ohne den Kapitän verlor Inter das Endspiel knapp und verpasste damit die Gelegenheit, nach dem Leagues Cup den nächsten Titel in dieser Saison zu gewinnen.

WAS WURDE GESAGT? Miamis Trainer Tata Martino erklärte, man wolle vorsichtig mit Messis Verletzung umgehen. Schließlich stehen nun in der MLS wichtige Spiele im Kampf um den Einzug in die Playoffs an: "Es war nicht ratsam für ihn, zu spielen. Es war zu riskant, auch nur für ein paar Minuten. Er wird in Zukunft in der Liga spielen, aber wir werden von Spiel zu Spiel sehen, je nachdem, was uns das medizinische Team sagt."