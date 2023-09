"Es ist sehr schwierig": Inter Miamis Trainer Tata Martino gibt Update zu Lionel Messi

Miamis Trainer Tata Martino hat ein Update zur Verletzung von Lionel Messi gegeben.

WAS IST PASSIERT? Am Donnerstag um 2.30 Uhr deutscher Zeit wird Inter Miami das Finale des U.S. Open Cups gegen Houston Dynamo bestreiten. Ob der verletzte Lionel Messi dabei mitwirken kann, ist laut Miamis Trainer Tata Martino nicht sicher.

WAS WURDE GESAGT? "Es ist sehr schwierig, einen Prozentsatz zu nennen, weil wir jeden Tag neu entscheiden müssen", sagte Martino über Messis Zustand. "Wir werden ihn weiter beobachten und wie ich immer sage, werde ich ihn zuerst anhören und sehen, wie es ihm geht. Dann müssen wir auch die künftigen Risiken abwägen. Es ist keine leichte Entscheidung, aber wir werden uns die richtige Zeit nehmen, um keinen Fehler zu machen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Der siebenfache Ballon d'Or-Gewinner hatte sich Im Einsatz für Argentinien bei der WM-Qualifikation verletzt. Seitdem kam Messi nur auf 37 Minuten Spielzeit und verpasste die Partie gegen Orlando City.

