Lionel Messi fehlt Inter Miami bei Niederlage im Endspiel des US Open Cups gegen Houston Dynamo

Lionel Messi musste zusehen, wie Inter Miami das Finale des US Open Cups gegen Houston Dynamo verlor.

WAS IST PASSIERT? Ohne den verletzten Lionel Messi musste sich Inter Miami im Finale des US Open Cups Houston Dynamo mit 1:2 geschlagen geben.

Houston ging durch Griffin Dorsey in Führungstreffer (24.). Neun Minuten später erhöhte Houston per Elfmeter durch Amine Bassi.

Nach einem Tor von Nelson Quinones schien Dynamo den Sack zuzumachen, doch der Treffer wurde wegen Abseits zurückgepfiffen. Erst in der Nachspielzeit kam Miami durch Josef Martinez noch einmal heran (90.+2).

WAS IST DER HINTERGRUND? Neben Messi musste Miami auch das Fehlen von Jordi Alba verkraften. Der Weltmeister aus Argentinien, dem eine Muskelverletzung zu schaffen macht, verfolgte das Spiel im DRV-PNK-Stadion im Kreise seiner Familie von der Tribüne aus.

Für Miami war es seit dessen Ankunft das vierte Spiel, das sie ohne Messi auskommen mussten. Der 36-Jährige hatte zuvor zwei Spiele wegen eines Länderspiels verpasst, aufgrund seiner Verletzung fehlt er Miami nun bereits seit weiteren zwei Partien.

WIE GEHT ES WEITER? Messi könnte am kommenden Wochenende gegen New York City FC wieder einsatzbereit sein. "Es war nicht ratsam für ihn, zu spielen", sagte Trainer Tata Martino. "Es war zu riskant, auch nur für ein paar Minuten. Er wird in Zukunft in den Ligaspielen spielen, aber wir werden von Spiel zu Spiel sehen, je nachdem, was uns das medizinische Team sagt."

