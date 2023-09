Inter Miami vs. Houston Dynamo: Das Finale im US Open Cup mit Lionel Messi im TV und LIVE-STREAM

Inter Miami winkt der zweite Titel der Vereinsgeschichte. Wir zeigen, wo das Duell mit Houston Dynamo übertragen wird.

Inter Miami winkt der zweite Titel der jungen Vereinsgeschichte. Der neue Klub von Lionel Messi tritt in der Nacht zum Donnerstag um 2.30 Uhr MEZ gegen den MLS-Rivalen Houston Dynamo an. Das Endspiel steigt im Lockhart Stadium in Fort Lauderdale, Florida.

Nach dem Gewinn des Leagues Cup vor wenigen Wochen wäre ein Erfolg im US Open Cup für Miami der zweite große Erfolg. Houston triumphierte bereits 2018 in diesem Wettbewerb

GOAL erklärt diesem Artikel, wo Ihr Inter Miami vs. Houston Dynamo im LIVE-STREAM und TV anschauen könnt.

Inter Miami vs. Houston Dynamo, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Inter Miami - Houston Dynamo Wettbewerb US Open Cup Datum Donnerstag, 28. September 2023 Uhrzeit 2.30 Uhr MEZ Ort Lockhart Stadium (Fort Lauderdale)

Inter Miami vs. Houston Dynamo: Wo wird das Finale übertragen?

Inter Miami vs. Houston Dynamo im TV und LIVE-STREAM: Die News

News zu Inter Miami

Auf dem Weg in das Finale besiegte Inter zunächst den Lokalrivalen Miami FC mit 7:5 nach Elfmeterschießen. Anschließend gab es knappe Siege gegen Charleston (1:0), Nashville (2:1) und Legion FC (1:0). Im Halbfinale gegen Cincinnati setzte sich Miami wieder im Elfmeterschießen durch und behielt mit 8:7 die Oberhand.

In der MLS hat die Mannschaft von Trainer Tata Martino nach schwachem Saisonstart mittlerweile den Anschluss an die Playoff-Ränge geschafft und mittlerweile ordentliche Chance, diese zu erreichen. In den vergangenen sieben Ligaspielen fuhr Inter vier Siege und zwei Remis bei nur einer Niederlage ein.

Der Klub bangt allerdings vor dem Spiel gegen Houston um Superstar Lionel Messi. Der Argentinier kehrte vor einigen Tagen angeschlagen von der argentinischen Nationalmannschaft zurück und fehlte beim 1:1 gegen Orlando am Wochenende.

News zu Houston Dynamo

Der Klub aus Texas gewann in der dritten Runde des US Open Cups mit 1:0 bei TB Rowdies. Es folgten Erfolge gegen Kansas City (1:0), Minnesota (4:0) und Chicago (4:1). In der Vorschlussrunde setzte sich das Team um Kapitän Héctor Herrera (ehemals Atlético Madrid) gegen Salt Lake City mit 3:1 nach Verlängerung durch.

In der MLS hält Houston in der Western Conference als Tabellenvierter Kurs auf die Playoffs. In den vergangenen vier Spielen gab es allerdings nur einen Sieg.

Inter Miami vs. Houston Dynamo live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 3 Siege Inter Miami 1 Siege Houston Dynamo 2 Unentschieden 0 Letztes Duell Houston Dynamo - Inter Miami 1:0 (MLS, 23. April 2023)

