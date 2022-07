Nach Wechsel zum FC Bayern: Juventus-Verteidiger Leonardo Bonucci mit Kritik an Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt wechselte zuletzt von Juventus zum FC Bayern. Nun wird dem Niederländer aus Turin fehlender Respekt vorgeworfen.

Abwehrspieler Leonardo Bonucci von Juventus Turin hat nach Matthijs de Ligts Wechsel zum FC Bayern durchaus Kritik am jungen Niederländer geübt und mehr Respekt gegenüber der Alten Dame eingefordert.

"Er sollte mehr Respekt zeigen gegenüber der Mannschaft, die ihm in den letzten drei Jahren in seiner Entwicklung geholfen hat, und dem Klub, der damals viel Geld in ihn investiert hat", sagte der Italiener der Gazzetta dello Sport. "Ich wünsche ihm alles Gute, aber manche Dinge, die er zuletzt bei der Nationalmannschaft sagte, waren nicht sehr nett."

De Ligt zweifelte öffentlich an Verlängerung bei Juventus

De Ligt sagte damals, angesprochen auf eine mögliche Vertragsverlängerung bei Juventus, aus persönlicher Sicht immer das "beste sportliche Projekt" als Anspruch zu haben. "Zwei Jahre in Folge Platz vier sind nicht gut genug, wir müssen uns verbessern. Juventus ist ein Klub, der immer Meister werden will und muss", sagte der 22-Jährige damals.

Worte, die bei der Alten Dame nicht unbedingt gut ankamen. "Wir haben nach der Sommerpause darüber gesprochen", erklärte Bonucci. "Er hat mich verstanden. Mit Bayern ist er nun bei einem großartigen Klub, aber man gewinnt auch nicht automatisch in solchen Teams."

Bayern überweist für de Ligt eine Fixsumme von 67 Millionen Euro nach Turin. Diese Summe müssen die Münchner in vier jährlichen Raten bezahlen. Dazu kommen dann mögliche Bonuszahlungen von bis zu zehn Millionen Euro.