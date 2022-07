Juventus bestätigt! Matthijs de Ligt günstiger als bislang gedacht

Eigentlich sollte Matthijs de Ligt bis zu 80 Millionen Euro kosten. Wie Juve bestätigte, ist der Bayern-Neuzugang aber sogar günstiger.

Matthijs de Ligt ist für den FC Bayern München günstiger als bislang angenommen, dies bestätigte das börsennotierte Juventus in einer offiziellen Mitteilung.

Der 22-Jährige kommt dabei nicht für die kolportierte Ablöse von 70 Millionen Euro plus zehn Millionen Euro an möglichen Boni, stattdessen wird eine Fixsumme von 67 Millionen Euro fällig.

Diese Summe müssen die Münchner in vier jährlichen Raten an Juve überweisen. Dazu kommen dann mögliche Bonuszahlungen von bis zu zehn Millionen Euro. An der Isar wird De Ligt mit der Nummer 4 auflaufen.

FC Bayern: Nur Lucas Hernandez teurer als Matthijs de Ligt

Mehr Geld gaben die Bayern bislang nur für Lucas Hernandez aus, der 2019 für 80 Millionen Euro von Atletico Madrid gekommen war. Schon damals bestand Interesse an de Ligt, der aber für 85,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu Juventus wechselte.

"Wir waren damals überzeugt von seinen Qualitäten als Abwehrspieler, und wir sind es heute um so mehr", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic.