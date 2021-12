FC Bayern München - "Sehr starker Spieler": Karl-Heinz Rummenigge schwärmt von Inter-Stürmer Lautaro Martinez

Karl-Heinz Rummenigge, ehemaliger Vorstandsvorsitzender beim FC Bayern München, hat im Gespräch mit Tuttosport von Inter-Stürmer Lautaro Martinez (24) geschwärmt. Auf die Frage, welchen Spieler der 66-Jährige verpflichten würde, wenn er noch aktiv wäre, entgegnete Rummenigge: "Lautaro Martinez. Er ist sehr stark."

Gleichzeitig betonte Rummenigge, dass sein Herz aufgrund seiner Nerazzurri-Vergangenheit [spielte zwischen 1984 und 1987 bei Inter, Anm. d. Red.] weiterhin an Inter hänge. Dadurch habe er "immer versucht, keine Spieler von dort zu verpflichten."

Rummenigge verrät: Wollte Dybala verpflichten

Martinez, seit 2018 im Inter-Trikot auf Torejagd, erzielte in der laufenden Spielzeit in wettbewerbsübergreifend 20 Partien acht Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. In Mailand steht der Argentinier noch bis 2026 unter Vertrag. Vergangenen Sommer wurde Martinez zwischenzeitlich mit einem Wechsel zum FC Barcelona und Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht.

Rummenigge verriet außerdem, dass die Bayern einst an Juventus-Star Paulo Dybala dran waren, damals noch in Diensten US Palermos. "Bevor Dybala zu Juventus gewechselt ist, haben wir ihn sehr hoch bewertet. Er ist ein ausgezeichnetes Talent, aber er hat seine Höhen und Tiefen", sagte Rummenigge, der bereits vor einigen Jahren vom 28-Jährigen geschwärmt hatte.

Statt nach München wechselte Dybala 2015 für 40 Millionen Euro nach Turin, wo er noch bis kommenden Sommer unter Vertrag steht.