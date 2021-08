Inter Mailand: Berater von Lautaro Martinez erteilt Wechsel eine Absage

Lautaro Martinez wurde zuletzt mit Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht. Nun äußert sich sein Berater zu den Gerüchten.

Der Berater des argentinischen Stürmers Lautaro Martinez hat bekräftigt, dass der 23-Jährige auch in der kommenden Saison bei Inter Mailand spielen werde. "Er will wieder den Scudetto mit Inter gewinnen, eine gute Champions-League-Saison mit den Nerazzurri spielen und, wie ich schon zuvor gesagt habe, denkt er nicht darüber nach, Italien zu verlassen", sagte Alejandro Camano dem Portal FCInterNews.

Martinez war zuletzt verstärkt mit dem englischen Klub Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht worden, sollte deren Stürmerstar Harry Kane doch noch zu Manchester City wechseln. Der Transfer steht seit Wochen im Raum, offenbar gab es in den Verhandlungen zwischen den Vereinen noch keinen Durchbruch.

Lautaros Berater: "Es steckt noch Leben in Inter"

Doch laut Camano sind die Vorgänge in England völlig irrelevant für die Zukunft seines Klienten Martinez. "Wir werden alles Mögliche tun, um bei den Nerazzurri zu bleiben. Martinez ist sehr glücklich in Mailand, seine Beziehung zu seinen Teamkollegen und zum neuen Trainer ist exzellent", stellte er klar. So habe sich Lautaro zwar verschiedene Angebote angehört, "aber er hat keines davon ernst genommen. Er glaubt und wir glauben, dass noch Leben in Inter steckt", sagte Camano.

Nach dem Gewinn der Meisterschaft in der vergangenen Saison war dem Klub vom chinesischen Eigentümer Suning ein rigoroser Sparkurs auferlegt worden. So verließen bereits Leistungsträger wie Romelu Lukaku und Achraf Hakimi für viel Geld den Klub, weitere auch namhafte Abgänge sind nicht ausgeschlossen. Meistertrainer Antonio Conte warf angesichts der neuen Umstände das Handtuch, er wurde durch Simone Inzaghi ersetzt.

Martinez war 2018 aus seiner argentinischen Heimat nach Mailand gewechselt. Seither bestritt er 132 Spiele für Inter und erzielte dabei 49 Tore.