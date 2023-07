"Ich kann auch nicht zaubern": Kylian Mbappé übt Kritik an Führungsetage von Paris Saint-Germain

Kylian Mbappé setzt eine Spitze gegen die PSG-Bosse. Spekulationen über einen vorzeitigen Abschied werden damit weiter angeheizt.

WAS IST PASSIERT? Stürmerstar Kylian Mbappé hat Kritik an den Vereinsverantwortlichen von Paris Saint-Germain geübt. Dabei ging es ihm vor allem darum, dass das stetige Verpassen des Champions-League-Titels mit der personellen Struktur des Kaders zusammenhängt.

WAS WURDE GESAGT? "Ich weiß nicht, was PSG fehlt (um die Champions League zu gewinnen, d. Red.), das ist für mich keine allzu große Frage. Wir haben getan, was wir konnten, Punkt", betonte Mbappé im Interview mit France Football und führte aus: "Man muss mit den Leuten sprechen, die die Mannschaft zusammenstellen, die den Kader organisieren, die diesen Verein aufbauen."

Der 24-jährige Franzose schob die Verantwortung zudem noch einmal eindeutig den PSG-Bossen zu: "Ich kann auch nicht zaubern. Auch die anderen Spieler haben alles gegeben. Manchmal stößt man im Fußball an seine Grenzen. Deshalb ist das nicht so sehr eine Frage für mich, sondern mehr für die Führungsetage."

WAS IST DER HINTERGRUND? Den großen Traum vom Triumph in der Champions League konnte sich PSG trotz der enormen Investitionen weiterhin nicht erfüllen. Am nächsten kamen die Pariser dem Henkelpott 2020, als man erst im Finale dem FC Bayern unterlag (0:1).

In den vergangenen beiden Spielzeiten der Königsklasse scheiterte der französische Topklub jeweils bereits im Achtelfinale.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Mbappé steht in Paris noch bis 2024 unter Vertrag und hat die Verantwortlichen bereits darüber informiert, dass er den Verein spätestens dann verlassen wird.

Da dieser Sommer somit die letzte Möglichkeit für PSG ist, noch eine adäquate Ablösesumme für den Torjäger zu erhalten, wird weiterhin über einen Wechsel noch in diesem Jahr spekuliert. Dabei gilt Real Madrid als wahrscheinlichstes Ziel von Mbappé.