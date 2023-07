Hinweis auf Verbleib bei PSG? Kylian Mbappé und Neymar treten in Vorstellung des neuen Auswärtstrikots prominent auf

Neymar und Mbappé werden immer wieder mit einem Abschied von PSG in Verbindung gebracht. Gibt es nun einen Hinweis auf einen Verbleib?

WAS IST PASSIERT? Die beiden Offensiv-Stars Kylian Mbappé und Neymar haben jeweils prominente Auftritte in einem am Sonntag veröffentlichten Video von Paris Saint-Germain.

WAS IST DER HINTERGRUND? Darin wird das neue Auswärtstrikot des französischen Meisters für die Saison 2023/24 präsentiert. Mbappé und Neymar sind in dem Video jeweils sehr häufig zu sehen, auch einige weitere Spielerinnen und Spieler von PSG treten auf.

Ob in dem prominenten Auftreten der beiden Angreifer in dem Video ein Hinweis auf einen Verbleib in Paris liegt, lässt sich natürlich nicht final beurteilen. Sowohl Mbappé als auch Neymar werden bekanntlich mit einem Abschied von PSG in Verbindung gebracht.

Mbappé ist erneut ein großes Thema bei Real Madrid. Da sein Vertrag in Paris 2024 ausläuft, könnte ein Verkauf des 24-Jährigen noch in diesem Sommer durchaus möglich sein.

Neymar indes will PSG offenbar ohnehin loswerden. Rund um den Brasilianer gab es zuletzt vor allem Spekulationen über einen Wechsel nach Saudi-Arabien oder eine Rückkehr zum FC Barcelona.

