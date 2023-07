"Willkommen in Madrid": Auftritt von Kylian Mbappé bei Party mit Tom Brady und Jay-Z heizt Real-Spekulationen an

Wechselt Kylian Mbappé vielleicht schon diesen Sommer zu Real? Der Besuch einer Milliardärs-Party sorgt für Spekulationen.

WAS IST PASSIERT? Kylian Mbappé hat mit dem Besuch auf einer Party des Milliardärs Michael Rubin die Spekulationen über einen Wechsel zu Real Madrid angeheizt. Warum? Der PSG-Superstar war dabei wie alle anderen Gäste ganz in Weiß gekleidet.

WAS WURDE GESAGT? "Weißes Herz? Willkommen in Madrid", kommentierte der spanische Musikstar und bekennende Real-Fan DJ Mariio unter einem Instagram-Foto von Mbappé, auf dem der Franzose auf der Party mit Rapper und Musikproduzent Jay-Z zu sehen ist. DJ Mariio spielte damit natürlich auf die weißen Vereinsfarben der Königlichen an.

WAS IST DER HINTERGRUND? Auf der Party in den Hamptons waren neben Mbappé und Jay-Z unter anderem auch NFL-Legende Tom Brady und weitere Superstars wie Beyoncé, Leonardo Di Caprio, Jennifer Lopez oder Hailey und Justin Bieber zugegen.

WIE GEHT ES WEITER? Mbappés Zukunft auf fußballerischer Ebene ist derzeit ungewiss. Der 24-jährige Stürmer hat PSG darüber informiert, dass er seinen 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Um den Weltmeister von 2018 nicht ablösefrei zu verlieren, denken die Pariser daher aktuell wohl darüber nach, Mbappé noch in diesem Sommer zu verkaufen.

So oder so gilt Real Madrid als die wahrscheinlichste nächste Station von Mbappé. Vergangenes Jahr stand er bereits vor einem Wechsel zu den Spaniern, blieb letztlich dann aber doch in Paris.