Real Madrid bietet PSG-Superstar Kylian Mbappé offenbar Fünfjahresvertrag mit 50 Millionen Euro pro Jahr

Kylian Mbappé wird Paris Saint-Germain spätestens 2024 verlassen. Real Madrid umgarnt den Superstar nun wohl mit einem Mega-Angebot.

WAS IST PASSIERT? Real Madrid hat Kylian Mbappé offenbar ein Mega-Vertragsangebot vorgelegt. Laut Cadena SER bieten die Königlichen dem Franzosen einen Fünfjahresvertrag mit einem fürstlichen Jahressalär.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach würde der Stürmer in der spanischen Hauptstadt um die 50 Millionen Euro pro Jahr verdienen können - über die gesamte Vertragslaufzeit wären das 250 Millionen Euro! Die in Spanien in Verträgen festgeschriebene Ausstiegsklausel würde dem Bericht nach bei einer Milliarde Euro liegen.

WIE GEHT ES WEITER? PSG ruft für Mbappé wohl um die 200 Millionen Euro auf, obwohl sein Vertrag im kommenden Sommer ausläuft und der Stürmer den Verein spätestens dann verlassen will. Die Königlichen wollen einen derart hohen Preis angeblich nicht zahlen, sondern den 24-Jährigen wohl ablösefrei im Sommer 2024 in die La Liga locken.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 70-fache französische Nationalspieler war auch in der abgelaufenen Spielzeit ein absoluter Torgarant: In 43 Pflichtspielen kam der Superstar auf 41 Treffer und zehn Vorlagen. Seiner Meinung nach Grund genug, um beim Ballon D'Or die Trophäe verdient zu haben.