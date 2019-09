Kosovo vs. Tschechien: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Highlights - so wird die EM-Qualifikation übertragen

Der Kosovo empfängt Tschechien in der EM-Qualifikation. Wir verraten Euch, wir Ihr das Duell heute live im TV und im LIVE-STREAM erleben könnt.

In der EM-Qualifikation trifft der Kosovo auf Tschechien. Die Partie findet am Samstagnachmittag in Pristina, der Hauptstadt des , statt. Anstoß ist um 15 Uhr.

In der Gruppe A der EM-Quali ist England der klare Favorit. Dahinter entwickelt sich allerdings ein ausgeglichenes Rennen um den zweiten Platz. Vor allem , aber auch der Kosovo haben gute Chancen, hinter den Three Lions zu landen. Umso spannender ist die Partie, wenn nun auch noch diese beiden Teams aufeinandertreffen.

Während die Tschechen zwei von drei Partien gewinnen konnten und sechs Punkte auf dem Konto haben, sammelte der Kosovo in drei Partien bislang fünf Zähler.

Kosovo vs. Tschechien - wer holt sich den so wichtigen Sieg im Kampf um Platz zwei? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die EM-Qualifikation heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem liefern wir Euch alle Details zur Partie sowie die Aufstellungen und informieren Euch darüber, wie Ihr die Highlights bei DAZN sehen könnt.

Kosovo vs. Tschechien: Das Duell in der EM-Qualifkation in der Übersicht

Duell Kosovo vs. Tschechien Typ EM-Qualifikation, Gruppe A Datum Samstag, 7. September | 15 Uhr Ort Fadil-Vokrri-Stadion (Pristina, Kosovo) Zuschauer 13.500 Plätze

Kosovo vs. Tschechien heute live im TV verfolgen - geht das?

Die EM-Qualifikation ausländischer Mannschaften live im deutschen TV sehen? Geht das überhaupt? Nein. Kein deutscher TV-Sender zeigt die EM-Qualifikation zwischen dem Kosovo und Tschechien live im TV. Weder die ARD oder das ZDF noch RTL, Sky oder andere deutsche Sportsender zeigen das Duell live im Free- oder Pay-TV.

Nur die Spiele der deutschen Nationalmannschaft laufen live im Free-TV. Während RTL alle Qualifikationsspiele des DFB-Teams live und in voller Länge frei empfangbar übertragt, zeigen ARD und ZDF die Freundschaftsspiele sowie die Welt- und Europameisterschaften live im Free-TV.

DAZN zeigt / überträgt Kosovo vs. Tschechien heute im LIVE-STREAM auf Eurem Smart-TV

Wollt Ihr Kosovo vs. Tschechien live erleben? Dann seid Ihr bei DAZN an der richtigen Adresse. Nur DAZN zeigt Kosovo vs. Tschechien live und in voller Länge - allerdings ausschließlich im LIVE-STREAM. DAZN ist bekanntlich ein reiner Streamingdienst. Dennoch müsst Ihr nicht darauf verzichten, die EM-Qualifikation live auf Eurem Fernseher zu genießen.

DAZN bringt Euch Kosovo vs. Tschechien im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV! Die kostenlose DAZN-App ist auf nahezu allen modernen TV-Geräten mit Internetzugang verfügbar. Schaut doch einfach mal im App-Store Eures Fernsehers vorbei. Wenn Ihr die DAZN-App gefunden habt, könnt Ihr Euch die Anwendung installieren, Euch beim Streamingdienst anmelden und den LIVE-STREAM zu Kosovo vs. Tschechien bei DAZN auf Eurem Smart-TV genießen.

Smart-TV, Handy, Tablet, PS4 und Co. - hier könnt Ihr Euch die kostenlose DAZN-App herunterladen:

Kosovo vs. Tschechien heute im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen - so geht's!

Ihr wisst es bereits: DAZN ist am Samstag Eure einzige Möglichkeit, wenn Ihr Kosovo vs. Tschechien in voller Länge erleben wollt. Hier erklären wir Euch, was Ihr beachten müsst - und wie Ihr die EM-Qualifikation sogar kostenlos sehen könnt.

DAZN zeigt / überträgt Kosovo vs. Tschechien heute im LIVE-STREAM - und das kostenlos!

Nur DAZN überträgt das Duell zwischen dem Kosovo und Tschechien in voller Länge im LIVE-STREAM. Nur beim Streamingdienst verpasst Ihr keine Sekunde der EM-Qualifikation.

Pünktlich zum Anpfiff, der um 15 Uhr erfolgen wird, geht DAZN auf Sendung und versorgt Euch vor dem Anpfiff mit den wichtigsten Informationen.

Ihr müsst bei DAZN angemeldet sein und ein Abonnement beim Streamingdienst besitzen, um das Spiel sehen zu können. Voraussetzungen: Check? Dann wisst Ihr wie es funktioniert. An alle Nicht-Kunden: Auch Ihr könnt Kosovo vs. Tschechien im LIVE-STREAM bei DAZN sehen - und das sogar kostenlos. Sichert Euch dafür einfach einen kostenlose Probemonat und genießt die komplette DAZN-Programmvielfalt vier Wochen lang kostenlos.

Der DAZN-Gratismonat? Lohnt sich! Ihr seht zahlreiche Spiele der EM-Qualifikation live und in voller Länge. Zudem könnt Ihr die Highlights sowie das RE-LIVE der Partien der deutschen Nationalmannschaft bei DAZN genießen. Das ist aber längst noch nicht alles: Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A, LaLiga und vieles mehr - bei DAZN bekommt Ihr den Spitzenfußball aus Europa und der Welt auf Eure Bildschirme!

Kosovo vs. Tschechien: So seht Ihr die Highlights bei DAZN

Ihr habt die EM-Qualifikation verpasst? Kein Problem. Dann legen wir Euch die Highlights zu Kosovo vs. Tschechien bei DAZN wärmstens ans Herz. Bereits wenige Minuten nach Abpfiff der Partie bekommt Ihr auf der Plattform des Streamingdienstes eine komplette Zusammenfassung der Partie. Reicht Euch das nicht aus, könnt Ihr Euch die vollen 90 Minuten zwischen dem Kosovo und Tschechien noch einmal im RE-LIVE anschauen.

Bei DAZN findet Ihr allerdings nicht nur die Zusammenfassung von Kosovo vs. Tschechien. Ihr bekommt die Highlights aller EM-Qualifikationsspiele wenige Minuten nach Abpfiff.

Die Highlights der Spiele der deutschen Nationalmannschaft - genauso wie das RE-LIVE - gibt's nach Abpfiff ab Mitternacht bei DAZN. Klickt Euch mal rein!

Kosovo vs. Tschechien: Die Aufstellungen

Aufstellung Kosovo:

Muric; Vojvoda, Rrahmani, Aliti, Hadergjonaj; Voca, Halimi; Zhegrova, Celina, Rashani; Muriqi

Aufstellung Tschechien:

Vaclik; Kaderabek, Celustka, Suchy, Boril; Soucek, Darida, Kral; Masopust, Schick, Jankto

🇽🇰🇨🇿 Základní sestava pro zápas s Kosovem má tuto podobu👇 pic.twitter.com/FwqRvIXs9i — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) September 7, 2019

Wer zeigt / überträgt Kosovo vs. Tschechien? Die Übertragung der EM-Qualifikation im Überblick

KOSOVO vs. TSCHECHIEN im ... TV / LIVE-STREAM / TICKER ... TV - ... LIVE-STREAM DAZN ... LIVE-TICKER Goal.com

Kosovo vs. Tschechien: Die Tabelle der Gruppe A in der EM-Qualifikation