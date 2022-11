Kommentator bei Deutschland vs. Spanien: Wer kommentiert das Spiel im ZDF?

Deutschland bekommt es heute im zweiten WM-Gruppenspiel mit Spanien zu tun. Wer ist der Kommentator im ZDF?

Nach dem verlorenen WM-Auftakt gegen Japan (1:2) steht für Deutschland nun das vorentscheidende Duell mit Spanien an. Anpfiff ist am heutigen Sonntag um 20.00 Uhr deutscher Zeit im Al-Bayt Stadium, die Live-Übertragung im TV und kostenfreien STREAM übernimmt das ZDF. Wer kommentiert das Spiel im Fernsehen? GOAL hat die Infos.

Viel schlechter hätte die deutsche Nationalmannschaft nicht in die Weltmeisterschaft starten können, das 1:2 gegen Japan ist bereits die dritte Pleite zum Start in ein großes Turnier in Folge. Gegen die spanische Auswahl steht die Elf von Bundestrainer Hansi Flick, die vor allem in der zweiten Hälfte keine ansprechende Leistung bot, schon mit dem Rücken zur Wand. "Wir müssen das jetzt abschütteln und Spanien schlagen", richtete Bayern-Star Thomas Müller nach dem Spiel den Blick nach vorne. Immerhin: Selbst bei einer Niederlage wäre das Weiterkommen noch möglich, da Japan am Sonntagvormittag gegen Costa Rica verloren hatte.

Auf der Gegenseite steht heute mit "La Furia Roja" wohl das Team mit der überzeugendsten Darbietung am ersten Gruppenspieltag. Mit 7:0 fegten die Iberer über das chancenlose Costa Rica hinweg und untermauerten ihren Status als eines der Top-Teams beim Turnier. Sollte Deutschland gegen Spanien auftreten wie im zweiten Durchgang gegen Japan, dürfte es nichts werden mit Zählbarem. Ob die DFB-Auswahl sich heute formverbessert zeigt, könnt Ihr live im ZDF verfolgen.

Kommentator bei Deutschland vs. Spanien: Datum, Stadion, Übertragung - Infos zum WM-Gruppenspiel

Paarung: Spanien vs. Deutschland Wettbewerb: WM 2022, 2. Spieltag in Gruppe E Datum und Uhrzeit: 27. November 2022 (heute), 20.00 Uhr Stadion: Al-Bayt Stadium Übertragung in TV und LIVE-STREAM: ZDF, MagentaTV

Kommentator bei Deutschland vs. Spanien: ZDF und MagentaTV übertragen live in TV und STREAM

Im Free-TV könnt Ihr die Neuauflage des WM-Halbfinals von 2010 im ZDF verfolgen. Die Übertragung startet um 19.10 Uhr, ab 20.00 Uhr rollt dann der Ball in Katar. Ein kostenfreier LIVE-STREAM wird Euch im Internet bereitgestellt, dieser ist abrufbar über die ZDF-Website sowie die ZDF-App.

💬 Hansi #Flick nach #GERJPN:

Verfügt Ihr über ein kostenpflichtiges Abonnement bei MagentaTV, könnt Ihr die Partie auch dort im LIVE-STREAM verfolgen. Der Streamingdienst der Telekom überträgt alle 64 WM-Partien live, davon 16 exklusiv.

Kommentator bei Deutschland vs. Spanien: Oliver Schmidt kommentiert Live Übertragung im ZDF

Als Kommentator wird beim ZDF Oliver Schmidt im Einsatz sein, Moderator der Sendung ist Jochen Breyer. Als Experten fungieren Christoph Kramer und Per Mertesacker.

Vor dem Deutschland-Spiel zeigt der TV-Sender zudem das Duell der deutschen Gruppengegner Japan und Costa Rica ab 11.00 Uhr sowie die Begegnungen Belgien gegen Marokko (14.00 Uhr) und Kroatien gegen Kanada (17.00 Uhr).

Kommentator bei Deutschland vs. Spanien: Oliver Schmidt kommentiert im ZDF - Spielplan Gruppe E

Die ersten Begegnungen in der deutschen Gruppe wurden absolviert, Spanien führt die Tabelle aktuell vor Japan an. Nachfolgend findet Ihr einen Überblick zum Spielplan der Staffel E sowie die bisherigen Ergebnisse.

Deutschland vs. Japan (1:2)

Spanien vs. Costa Rica (7:0)

Japan vs. Costa Rica (0:1)

Spanien vs. Deutschland (heute, 20.00 Uhr)

Costa Rica vs. Deutschland (1. Dezember, 20.00 Uhr)

Japan vs. Spanien (1. Dezember, 20.00 Uhr)

Kommentator bei Deutschland vs. Spanien: Oliver Schmidt im Einsatz - Highlights und LIVE-TICKER

Highlights der WM-Spiele findet Ihr bei sportschau.de, in der ZDF-Mediathek sowie bei MagentaTV und DAZN.

Ein verlässlicher LIVE-TICKER zur Partie wird Euch von GOAL bereitgestellt.