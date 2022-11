WM: Ist Deutschland bei einer Niederlage gegen Spanien ausgeschieden?

Durch die 1:2-Niederlage gegen Japan steht Deutschland bei der WM mit dem Rücken zur Wand. Was passiert, wenn man auch gegen Spanien verliert?

Die deutsche Nationalmannschaft ist durch den verpatzten 1:2-Auftakt gegen Japan und den 7:0-Sieg Spaniens über Costa Rica in einer schwierigen Ausgangssituation für die verbleibenden Spiele in der Gruppe E.

Am Sonntag (20 Uhr) kommt es zum Kracher gegen die spanische Auswahl. Wie steht es um die Achtelfinal-Chancen der DFB-Elf, sollte sie das Spiel gegen die Furia Roja verlieren? GOAL hat die Szenarien durchgespielt.

WM 2022: Was passiert, wenn Deutschland heute gegen Spanien verliert?

Sollte Deutschland gegen Spanien heute verlieren, wäre das erneute Vorrunden-Aus aufgrund der Niederlage Japans gegen Costa Rica am Vormittag noch nicht besiegelt.

Denn: Deutschland würde zwar bei null Punkten bleiben, könnte am letzten Spieltag aber trotzdem noch Platz zwei erreichen. Klar ist: Möglich wäre ein Weiterkommen dann nur, wenn die DFB-Elf ihre abschließende Partie gegen Costa Rica gewinnt und Japan zeitgleich gegen Spanien verliert.

In diesem Fall hätten Deutschland, Japan und Costa Rica allesamt drei Punkte. Was dann entscheiden würde, wäre das Torverhältnis in den direkten Begegnungen untereinander. Für Japan steht das nach dem 2:1 gegen Deutschland und dem 0:1 gegen Costa Rica bereits fest (2:2).

Um sicher weiter zu sein, müsste Deutschland gegen Costa Rica also entweder mit zwei oder mehr Toren Vorsprung oder - falls man mit nur einem Tor Vorsprung gewinnt - mindestens 2:1 (oder eben 3:2, 4:3 etc.) siegen.

WM: Kann Deutschland bei einer Niederlage gegen Spanien noch weiterkommen?

Schauen wir uns die Konstellation für den Fall eines 2:1-Sieges der DFB-Elf gegen Costa Rica einfach mal an:

Deutschland: 3 Punkte und 3:3 Tore in den Direktbegegnungen

Japan: 3 Punkte und 2:2 Tore in den Direktbegegnungen

Costa Rica: 3 Punkte und 2:2 Tore in den Direktbegegnungen

Damit würde Deutschland als Gruppenzweiter ins Achtelfinale einziehen. Japan und Costa Rica würden sich Platz drei teilen und wären ausgeschieden.

Ist Deutschland ausgeschieden, wenn man gegen Spanien verliert? Die aktuelle Tabelle der Gruppe E

PLATZ LAND SPIELE PUNKTE TORE 1 Spanien 1 3 7:0 2 Japan 2 3 2:2 3 Costa Rica 2 3 1:7 4 Deutschland 1 0 1:2

Deutschland vs. Spanien heute live im TV und STREAM: Die Übertragung

Deutschland gegen Spanien wird heute Abend (27. November) auf zwei verschiedenen Sendern übertragen.

Das ZDF zeigt die Partie ab 20 Uhr live im Free-TV und auch kostenlos im LIVE STREAM. Bei MagentaTV müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen, dann könnt Ihr das Spiel auch dort im TV und STREAM sehen.