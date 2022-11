Spielt Christoph Kramer noch Fußball? Alle Infos zum WM-Experten des ZDF

Christoph Kramer ist bei der WM als Experte für das ZDF im Einsatz. Aber spielt der Weltmeister von 2014 noch Fußball? GOAL hat alle Infos.

Christoph Kramer wurde 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft in Brasilien Weltmeister und kam auch im legendären Finale gegen Argentinien (1:0 n. V.) zum Einsatz. Beim Turnier in Katar wird der 31-Jährige für das ZDF im Einsatz sein und einige Partien als Experte begleiten. Es ist bereits sein drittes Turnier in dieser Funktion. Aber ist Kramer eigentlich noch als Fußballer aktiv?

Die WM-Highlights bei DAZN sehen: Jetzt Zugang sichern!

Deutschland bestreitet das erste WM-Spiel am 23. November gegen Japan, im Anschluss geht es noch gegen Spanien (27. November) und Costa Rica (1. Dezember). Das Duell mit den Iberern wird live vom ZDF gezeigt, während die anderen beiden Begegnungen bei der ARD zu sehen sind. Wie gewohnt haben die öffentlich-rechtlichen TV-Sender verschiedene Experten und Expertinnen zu Gast, die während der Sendungen die Spiele analysieren. Dazu gehören beim ZDF Christoph Kramer, Per Mertesacker und Martina Voss-Tecklenburg.

Für Kramer ist es nicht das erste Turnier, das er in dieser Form begleiten wird. Bereits bei der Weltmeisterschaft 2018 sowie der Europameisterschaft 2021 fungierte er als Experte für das ZDF. "Ich freue mich wieder auf meine Einsätze im ZDF-Team. Es ist einfach spannend, die Leistungen der Kollegen als außenstehender Beobachter analysieren und einordnen zu können", wird Kramer auf der Website des TV-Senders zitiert.

Christoph Kramer ist als WM-Experte für das ZDF im Einsatz. Aber ist er noch als Profi aktiv?

Spielt Christoph Kramer noch Fußball? Die wichtigsten Infos zum WM-Experten des ZDF

Alter: 31 Jahre

Geburtsort: Solingen (Deutschland)

Stationen als Profi: Bayer Leverkusen, VfL Bochum, Borussia Mönchengladbach

Einsätze in der Bundesliga: 242 (zehn Tore, 14 Vorlagen)

Einsätze in der Nationalmannschaft: zwölf

Spielt Christoph Kramer noch Fußball? Die Stationen des Rio-Weltmeisters als Profi

Kramer lernte das Fußballspielen beim BV Gräftrath und wechselte im Alter von neun Jahren in die Jugendabteilung von Bayer 04 Leverkusen. Nach einem kurzen Intermezzo bei der U17 von Fortuna Düsseldorf ging es zurück zur "Werkself", die ihn kurz vor dem Start der Saison 2011/12 an den damaligen Zweitligisten VfL Bochum verlieh.

Dort feierte er im Juli 2011 sein Profidebüt und kehrte 2013 nach Leverkusen zurück, wurde aber umgehend an Borussia Mönchengladbach verliehen. 2016 folgte dann der feste Wechsel an den Niederrhein, dort ist Kramer noch immer aktiv und zählt in der laufenden Bundesliga-Saison zu den Leistungsträgern der Mannschaft von Trainer Daniel Farke.

Spielt Christoph Kramer noch Fußball? Bundesliga in der Winterpause - Gladbach-Profi als ZDF-Experte im Einsatz

Sein bislang letztes Länderspiel absolvierte der Gladbacher im März 2016 beim 4:1-Sieg über Italien. Da der zwölfmalige Nationalspieler nicht für die vergangenen Turniere nominiert wurde, konnte er die Wettbewerbe als ZDF-Experte begleiten. Dies wird er natürlich nicht allein tun, sondern gemeinsam mit dem WM-Team des TV-Senders.

Moderation: Jochen Breyer, Katrin Müller-Hohenstein

Expertin und Experten: Christoph Kramer, Martina Voss-Tecklenburg, Per Mertesacker

Kommentatoren-Team: Béla Réthy, Claudia Neumann, Oliver Schmidt, Martin Schneider

Moderator im DFB-Quartier: Sven Voss

Spielt Christoph Kramer noch Fußball? Bei welchen WM-Spielen ist der Experte für das ZDF im Einsatz?

Die Expertinnen und Experten teilen die einzelnen Übertragungen untereinander auf, selten sind die zusammen im Einsatz. Nachfolgend ist der Überblick zu den WM-Spielen an den ersten beiden Spieltagen der Vorrunde, die Kramer begleiten wird.

Spielt Christoph Kramer noch Fußball? TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights - Infos zu WM-Übertragungen

48 der 64 Partien werden in den öffentlich-rechtlichen Programmen gezeigt, die wie gewohnt auf der jeweiligen Website bzw. in der App einen LIVE-STREAM bereitstellen werden. Dort findet Ihr zudem die Highlights zu allen Partien, die darüber hinaus auch bei DAZN zu sehen sind.

Das komplette WM-Paket bietet Euch Magenta TV. Der Streamingdienst der Telekom gewährt Euch nach Abschluss eines Abos Zugang zu Live-Übertragungen aller 64 Partien, kurze Zusammenfassungen der Spiele sind dort ebenfalls zu sehen. LIVE-TICKER zu den WM-Spielen findet Ihr zudem bei GOAL.