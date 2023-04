Juventus bekommt abgezogene Punkte vorerst zurück

Juventus hat die 15 in der Serie A abgezogenen Punkte vorerst zurückerhalten. Das Urteil ist allerdings noch nicht endgültig.

WAS IST PASSIERT? Das Collegio di Garanzia hat die 15 Punkte, die Juventus wegen der Plusvalenze-Affäre abgezogen wurden, vorübergehend wieder zuerkannt. Die Entscheidung ist aber noch nicht endgültig.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die 15 Punkte werden Juve vorerst nur vorübergehend wieder zuerkannt. Dies ist die offizielle Entscheidung über den Einspruch, welchen die Alte Dame beim CONI im Fall Plusvalenze eingelegt hat. Das Collegio di Garanzia hat die Strafe für die Bianconeri bis zur Überarbeitung des Urteils, die in einem Monat erwartet wird, aufgehoben.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Dies geht aus einem Statement des FIGC hervor, in dem es heißt, dass der Ball nun in den Händen des Berufungsgerichts liegt, das in 30 Tagen ein Urteil fällen muss.

Juventus steigt damit vorerst auf den dritten Platz in der Tabelle auf, zwei Punkte hinter Lazio und 16 hinter Napoli an der Spitze.