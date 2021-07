Italien vs. England live: Finale der EM 2021 heute im LIVE-TICKER

Im großen Finale der EM 2021 treffen heute Abend Italien und England aufeinander. Goal begleitet das Endspiel von Wembley hier im LIVE-TICKER.

Im letzten Spiel der Europameisterschaft trifft Italien auf England. Es ist das große Finale der EM 2021. Gespielt wird im Londoner Wembley Stadion, um 21 Uhr ertönt der Anpfiff.

Italien räumte nach der Gruppenphase Österreich, Belgien und Spanien aus dem Weg, England setzte sich gegen das DFB-Team, die Ukraine und Dänemark durch und steht nun im Heim-Finale von London.

Wer schnappt sich den EM-Titel und krönt sich bei der paneuropäischen Europameisterschaft zum Gewinner? Goal lässt es Euch hier und jetzt im kostenlosen LIVE-TICKER wissen.

Italien vs. England jetzt im LIVE-TICKER - vor Beginn

Italien vs. England Anpfiff: 21 Uhr Tore - Aufstellung Italien Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chielline, Emerson - Barella, Jorginho, Verratti - Chiesa, Immobile, Insigne Aufstellung England Pickford - Trippier, Walker, Stones, H. Maguire, Shaw - Phillips, Rice - Mount, Kane, Sterling Gelbe Karten -

+++ LIVE-TICKER JETZT AKTUALISIEREN +++

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Finale der EM 2021. Italien trifft auf England.

Italien vs. England im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Aufstellung Italien:

Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chielline, Emerson - Barella, Jorginho, Verratti - Chiesa, Immobile, Insigne

Aufstellung England:

Pickford - Trippier, Walker, Stones, H. Maguire, Shaw - Phillips, Rice - Mount, Kane, Sterling

Italien vs. England im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor dem EM-Finale 2021

Dies ist Italiens 10. Finalteilnahme an einem großen Turnier (6 WM, 4 EURO), nur Deutschland (14) hat unter den europäischen Nationen mehr. Italien gewann die Europameisterschaft 1968, verlor aber die beiden folgenden Endspiele des Wettbewerbs (2000 und 2012).

Es ist die erste Teilnahme Englands an einem EM-Finale und die erste Finalteilnahme bei einem großen Turnier seit dem Gewinn der Weltmeisterschaft 1966. Es ist die längste Pause zwischen großen Endspielen (WM/EURO) für eine europäische Nation (55 Jahre).

England ist die 13. verschiedene Nation, die in einem EM-Finale steht (wenn man die Tschechoslowakei und die Tschechische Republik mitzählt) - nur 3 der vorangegangenen 12 haben ihr allererstes Finale in diesem Wettbewerb verloren: Jugoslawien (1960), Belgien (1980) und Portugal (2004).

Italien beendete Europameisterschaften 2-mal als Zweiter (2000 gegen Frankreich und 2012 gegen Spanien verloren). Nur Deutschland und die UdSSR (je 3) wurden in diesem Wettbewerb öfter Vizemeister als Italien.

Bei der EURO 2020 wird England als Gastgeber des Turniers am Finale teilnehmen. Es ist das 11. Mal, dass eine europäische Nation als Gastgeber an einem großen Turnierfinale teilnimmt (WM/EUROs). Auch bei der Weltmeisterschaft 1966 war dies der Fall, als England Deutschland in Wembley mit 4-2 besiegte. Die letzten beiden europäischen Gastgeber haben beide das Finale verloren (Portugal bei der EURO 2004 und Frankreich bei der EURO 2016); davor hatte nur eine der ersten acht Nationen ihr Finale verloren (Schweden bei der WM 1958).

Italien verlor noch nie bei einem großen Turnier gegen England (3 Siege, 1 Remis): 1-0-Sieg bei der EURO 1980, 2-1-Sieg bei den Weltmeisterschaften 1990 und 2014, 0-0-Unentschieden und Sieg im Elfmeterschießen bei der EURO 2012.

England gewann nur 2 der letzten 14 Begegnungen mit Italien in allen Wettbewerben (5 Remis, 7 Niederlagen): 2-0 im Juni 1997 und 2-1 im August 2013 - beides Freundschaftsspiele. Tatsächlich hat England nur eines seiner 8 Pflichtspiele gegen Italien gewonnen (2 Remis, 5 Niederlagen), 2-0 in einem WM-Qualifikationsspiel im November 1977.

Dies ist das 3. Finale eines großen Turniers (EURO/Weltmeisterschaft), das im Wembley-Stadion ausgetragen wird. Die beiden vorherigen wurden beide in der Verlängerung gewonnen. Bei der WM 1966 besiegte England Deutschland, bei der EURO 1996 schlug Deutschland die Tschechische Republik.

Italien ist in den letzten 33 Spielen in allen Wettbewerben ungeschlagen (27 Siege, 6 Remis) und hat dabei 86 Tore erzielt und nur 10 kassiert. Das ist die längste ungeschlagene Serie in der Geschichte des Landes.

England gewann 15 der letzten 17 Spiele in allen Wettbewerben im Wembley-Stadion gewonnen (1 Remis, 1 Niederlage), dabei 46 Tore erzielt und nur 5 kassiert.

England ist in den letzten 12 Spielen in allen Wettbewerben ungeschlagen (11 Siege, 1 Remis), behielt dabei 10-Mal eine Weiße Weste und kassierte nur 2 Gegentore. Die Three Lions haben bei der EURO 2020 bisher nur ein einziges Tor kassiert. 4 der 7 Mannschaften, die bisher bei einer Europameisterschaft nur ein einziges Gegentor kassierten, gewannen den Pokal (Sowjetunion 1960, Italien 1968, Deutschland 1972 und Spanien 2012).

Englands 2-1-Sieg im Halbfinale gegen Dänemark war der 8. Sieg in einem großen Turnierspiel (WM/EURO) unter Gareth Southgate, womit er mit Alf Ramsey gleichzieht - die meisten Siege eines englischen Trainers in den beiden Wettbewerben.

Italien hatte bei der EURO 2020 12 Schüsse und erzielte 3 Tore als Folge eines hohen Ballgewinns (offene Spielsequenzen, die 40m oder weniger von der gegnerischen Torlinie beginnen), mehr als jede andere Mannschaft.

England (2.2) und Italien (2.3) ließen beide weniger Torschüsse pro Spiel zu als alle anderen Mannschaften bei der EURO 2020. England hat auch den niedrigsten xGA-Wert im bisherigen Turnier (3.2).

Harry Kane war in seinen letzten 27 Einsätzen für England in allen Wettbewerben an 28 Toren direkt beteiligt (19 Tore, 9 Vorlagen). Mit einem weiteren Tor hätte er mehr als jeder andere Engländer bei großen Turnieren vor ihm (WM/EUROs - derzeit 10, gleichauf mit Gary Lineker).

Englands Raheem Sterling versuchte bei der EURO 2020 öfter mit dem Ball einen Gegner zu umspielen (32) und war dabei öfter erfolgreich (18) als jeder andere Spieler. 7 davon fanden im gegnerischen Strafraum statt (geteilter EM-Höchstwert), einer davon führte zu Englands Elfmeter gegen Dänemark im Halbfinale.

Nur Pierre-Emile Højbjerg (15) hat bisher bei der EURO 2020 mehr offene Spielsequenzen, die mit einem Schuss endeten, gestartet als Italiens Marco Verratti (9). Darüber hinaus hat nur Kevin De Bruyne (13) bei der EURO 2020 mehr Torschussvorlagen geliefert als Verratti (12).

Italiens Roberto Mancini wird nach Alf Ramsey, der mit Ipswich den englischen Meistertitel und mit England die Weltmeisterschaft 1966 gewann, erst der zweite Trainer sein, der in der höchsten englischen Spielklasse den Meistertitel holte und eine europäische Nation in einem großen Turnierfinale (WM/EURO) betreut.

Italien vs. England heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Italien vs. England heute ... Übertragung im TV ZDF, MagentaTV im LIVE-STREAM ZDF, MagentaTV im LIVE-TICKER Goal

Finale der EM 2021, Italien trifft auf England. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo und wie Ihr die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM anschauen könnt.

Italien vs. England im LIVE-TICKER: Wichtige Links und Infos zum Finale der EM 2021

Italien vs. England im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zum Finale der EM 2021

In England und Italien fiebern die Fans dem EM-Finale entgegen. Beide Lager hoffen auf das Ende einer langen Leidenszeit.

London/Rom (SID) Tausende Schüler dürfen am Montag später zum Unterricht, der Song "Three Lions" stürmt wieder die Charts, überall hängt das rote Georgskreuz an Häusern und sogar Kirchen: Ganz England fiebert voller Ungeduld dem EM-Finale in Wembley entgegen, und auch in Italien herrscht trotz strikterer Corona-Maßnahmen die Hoffnung auf ein große Party-Nacht.

Beide Fan-Lager eint vor dem Duell um den Titel eine lange Leidenszeit: Italien hat bei einer EM seit 1968 nicht mehr triumphiert, für England steht sogar das erste große Finale seit der WM 1966 an.

Prompt stürmte der 25 Jahre alte Song "Three Lions", der von den Jahren des Wartens handelt und die berühmte Textzeile "Football's coming home" beinhaltet, in den Charts bis auf Platz vier.

Queen Elizabeth II hat in einer Grußbotschaft dem englischen Team persönlich Glück gewünscht. "Vor 55 Jahren habe ich Bobby Moore den WM-Pokal überreicht. Dabei habe ich gesehen, was es den Spielern, Funktionären und Betreuern bedeutete, ein internationales Fußball-Turnier zu gewinnen," schrieb die 95 Jahre alte Königin der Mannschaft und Teammanager Gareth Southgate.

"Ich übersende meine besten Wünsche für Sonntag, in der Hoffnung, dass die Geschichte nicht nur Ihren Erfolg würdigen wird, sondern auch den Geist, die Hingabe und den Stolz, mit dem Sie sich präsentiert haben", so die Regentin. Auch Premierminister Boris Johnson richtete sich in einem offenen Brief an Southgate und die Mannschaft. "Ihr habt bereits Geschichte geschrieben", so der Politiker: "Ihr habt die Stimmung im ganzen Land gehoben, und wir wissen, dass ihr auch die Trophäe in die Höhe stemmen könnt."

Das EM-Fieber hat auch die Jüngsten erreicht: Die Howard Junior School in King's Lynn, die in den sozialen Netzwerken das englische Team besonders stark unterstützt, benannte sich für einen Tag in "Harry Kane Junior School" um. Zahlreiche andere Schulen werden laut BBC am Montag erst später ihre Pforten öffnen, damit die Schüler das spät angepfiffene Endspiel bis zum Schluss schauen können.

Und nicht nur das: Eine Straße in Lowestoft, der östlichsten Stadt des Landes, wurde kurzerhand von "Denmark Road" in "England Road" umbenannt, um den Halbfinalsieg gegen die Nordeuropäer zu feiern. Der neue, temporäre Schriftzug werde "noch eine Weile" bleiben, teilte die Gemeinde mit Blick auf das Endspiel mit.

Halt macht die Euphorie indes an der Grenze zu Schottland. Die Zeitung The National, die sich für die Unabhängigkeit des Landes stark macht, druckte am Samstag den italienischen Nationaltrauer Roberto Mancini als Freiheitskämpfer William Wallace aus dem Film "Braveheart" auf ihre Titelseite. "Rette uns, Roberto, du bist unsere einzige Hoffnung", lautete die Überschrift.

Auf Mancini hoffen auch die vielen Tifosi, die schon nach dem Halbfinale gegen Spanien (4:2 i.E.) vor allem beim Public Viewing auf der zentralen Piazza del Popolo in Rom ausgelassen gefeiert hatten. Anders als in England herrschen in Italien allerdings noch strenge Corona-Regeln.

Aus diesem Grund können Fans das Finale anders als geplant auch nicht im Olympiastadion von Rom verfolgen. Nach einem Beschluss der Polizei wurden entsprechende Pläne kurzfristig gestrichen, ursprünglich sollten bis zu 16.000 Tifosi für das Spiel am Abend zugelassen werden.

Da es sich allerdings nicht um ein Sportevent, sondern um ein Public Viewing handle, könnten laut Anti-Corona-Regeln maximal 1500 Personen ins Stadion. Wie die Spiele zuvor soll daher auch das Finale nun auf drei Großbildschirmen übertragen werden, die im Stadtzentrum aufgestellt wurden. Für den Fall eines italienischen Sieges wollen die Sicherheitskräfte größere Versammlungen und Umzüge in der Stadt verbieten.

Italien vs. England im LIVE-TICKER: Das EM-Finale 2021 auf einen Blick