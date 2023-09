Inter Miami: Lionel Messi fällt für Spiel gegen Orlando City verletzt aus

Lionel Messi steht Inter Miami im MLS-Duell mit Orlando am Sonntag nicht zur Verfügung. Wie es mit dem Pokalfinale am Mittwoch aussieht, ist unklar.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi fehlt Inter Miami im MLS-Derby mit Orlando City am Sonntag aus Verletzungsgründen. Das bestätigte Miami-Trainer Tata Martino am Freitag, der verriet, dass bei Messi eine alte Blessur wieder zum Problem geworden ist. Ob der Weltmeister aus Argentinien rechtzeitig zum Finale des U.S. Open Cup gegen Houston am Mittwoch wieder fit wird, ist fraglich.

WAS WURDE GESAGT? "Es ist lästig für ihn. Ich weiß nicht, ob es weh tut. Ich kann es nicht wirklich erklären, da es eher ein medizinisches Thema ist. Aber es ist wahrscheinlich, dass es ihn so sehr stört, auch mental, dass er nicht frei aufspielen kann", sagte Martino.

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi verletzte sich bei der argentinischen Nationalmannschaft. Dort Er verpasste danach das Duell mit Atlanta, das Miami mit 2:5 verlor, doch gegen Toronto stand er wieder auf dem Feld. Allerdings nur für 37 Minuten, bevor er ausgewechselt werden musste. Auch Jordi Alba verließ den Platz früher als geplant, da auch er angeschlagen war.

DIE NEWS IN EINEM BILD:

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Messi glänzte seit seinem Wechsel zu Inter: In zwölf Pflichtspielen gelangen ihm elf Tore. Er führte Miami außerdem zum Titelgewinn im Leagues Cup und ins Endspiel des U.S. Open Cup.