"Das Angebot aus Barcelona hat mich wirklich beunruhigt": Inter Miamis Miteigentümer David Beckham befürchtete Absage von Lionel Messi

David Beckham hat zugegeben, nicht sicher gewesen zu sein, dass sich Lionel Messi für einen Wechsel zu Inter Miami entscheidet.

WAS IST PASSIERT? David Beckham hat zugegeben, dass er eine Absage Lionel Messi befürchtete. Demnach rechnete der Miteigentümer von Inter Miami damit, der Argentinier könnte sich für eine Rückkehr zu dessen langjährigem Klub FC Barcelona entscheiden.

WAS WURDE GESAGT? "Wir haben Lionel ein Angebot gemacht, aber er hatte Offerten aus Saudi-Arabien, er hatte Angebote, nach Barcelona zurückzukehren. Und das Angebot aus Barcelona hat mich wirklich beunruhigt, weil es an den Nerven zerrt", sagte Beckham in einer aktuellen Folge der YouTube-Show The Overlap. "Er konnte sich dort nie richtig verabschieden, aber es lag an ihm, sich zu entscheiden", ergänzte der Engländer.

Obwohl Messi angeblich mehr als 60 Millionen Dollar pro Saison in Miami verdient, war das Geld laut Beckham nicht der Hauptfaktor für den Wechsel.

"Wir wollten immer, dass er (Messi; Anm. d. Red.) sich entscheidet, weil er dort mit seiner Familie leben will, weil er immer noch gewinnen und Fußball spielen will, so wie er ihn spielt. Aber wir wollten, dass er es auf seine Weise bekannt gibt", sagte Beckham: "Er saß buchstäblich mit seinem Kumpel in einem Hotelzimmer, filmte und sagte, dass er nach Miami kommen würde. Für uns war es unglaublich, ich war sehr emotional, denn es hat viel harte Arbeit gekostet, an diesen Punkt zu kommen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi war im Sommer von PSG nach Miami gewechselt, nachdem er zuvor zwei Jahre in Paris gespielt hatte. Neben dem MLS-Klub hatte auch Barcelona intensiv an einer Verpflichtung gearbeitet.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Nachdem Messi in seinen ersten sieben Spielen für seinen neuen Verein zehn Tore erzielt hatte, fehlte er zuletzt wegen einer Muskelverletzung. Das volle Ausmaß seiner Verletzung - und ein mögliches Rückkehrdatum - wurde nicht bekannt gegeben.