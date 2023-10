Lionel Messi weiter verletzt! Ex-Bayern-Star schockt Inter Miami im Kampf um die MLS-Playoffs

Xherdan Shaqiri trumpft gegen die Herons groß auf und beerdigt damit beinahe die Playoff-Hoffnungen des Messi-Klubs.

WAS IST PASSIERT? Ohne den weiterhin verletzt fehlenden Weltmeister Lionel Messi verliert Inter Miami die Playoffs in der Major League Soccer (MLS) allmählich komplett aus den Augen. Gegen Chicago Fire kassierte das Team aus dem US-Bundesstaat Florida eine 1:4 (0:0)-Niederlage und kann den Einzug in die K.o.-Phase nun nicht mehr aus eigener Kraft schaffen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Miami rangiert in der Eastern Conference weiterhin auf dem vorletzten Platz und hat bei noch drei ausstehenden Spielen fünf Punkte Rückstand auf Playoff-Rang neun.

Messi, der nunmehr die letzten drei Spiele seines Klubs wegen muskulärer Probleme verpasst hat, musste mitansehen, wie der frühere Bundesliga-Profi Xherdan Shaqiri vor 62.124 Zuschauern in Chicago zwei Mal traf (49. und 73.). Die anderen beiden Tore für Chicago erzielte dessen Schweizer Landsmann Maren Haile-Selassie (62. und 65.). Mehr als das zwischenzeitliche 1:1 durch Josef Martinez per Strafstoß (53.) war für Miami nicht drin.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WAS WURDE GESAGT? "Wir brauchten diesen Sieg natürlich. Jedes Spiel ist jetzt ein Finale", sagte Shaqiri und sprach von einem "perfekten Abend für uns". Chicago rückte durch den Sieg auf den achten Rang vor, die Chance ist groß, dass der Klub erstmals seit 2017 die Playoffs erreicht.