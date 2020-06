Bericht: Inter Mailand zahlt 40 Millionen Euro für Achraf Hakimi

Achraf Hakimi wird in Zukunft für Inter Mailand auflaufen. Die Ablösesumme soll dabei rund 40 Millionen Euro betragen.

hat das Rennen um Achraf Hakimi gewonnen. Der 21 Jahre alte Außenverteidiger, der zuletzt für zwei Jahre von Real Madrid an Borussia Dortmund ausgeliehen war, landete am Dienstag in Mailand und unterzog sich anschließend einem Medizincheck. Nach Angaben der Gazzetta dello Sport wird der Marokkaner einen Vertrag über fünf Jahre unterzeichnen.

Hakimi soll demnach fünf Millionen Euro bei den Lombarden verdienen, Inter überweist Real eine Ablöse in Höhe von 40 Millionen Euro.

Dortmund hätte den Leihspieler gerne gehalten, hatte sich aus finanziellen Gründen aber gegen einen Kauf entschieden. "Ich werde die gelbe Wand niemals vergessen", schrieb Hakimi am Dienstag in den sozialen Medien.