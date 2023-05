"Ich gebe nicht auf": Juventus-Star Paul Pogba reagiert auf seinen Verletzungs-Alptraum

Paul Pogba hat ein Video veröffentlicht, in dem er trotzig sagt, dass er nicht aufgibt und versucht, sich von einem weiteren Rückschlag zu erholen.

WAS IST PASSIERT? Nach seinem erneuten Verletzungsrückschlag in der vergangenen Woche hat Paul Pogba von Juventus Turin auf Instagram eine trotzige Nachricht gepostet, in der er versucht, die Saison hinter sich zu lassen, und verspricht, noch stärker zurückzukehren.

Pogba war zum ersten Mal nach 390 Tagen wieder im Einsatz, doch nach nur 23 Minuten war für ihn aufgrund einer erneuten Blessur wieder Schluss.

WAS WURDE GESAGT? In einem langen Video teilte Pogba seinen Fans mit, dass er gestärkt zurückkehren werde und versicherte ihnen, dass er sich mental von einer aufreibenden Saison erholt habe.

Er sagte: "Hallo an alle, ich denke, dies ist der richtige Zeitpunkt, um mich nach einer langen Zeit des Schweigens zu äußern. Zunächst einmal möchte ich meine Saison rekapitulieren, die sehr, sehr schwer war, mit Problemen auf und neben dem Platz. Was passiert ist, war hart, vor allem psychisch."

"Ich habe versucht, mich mit dem zu trösten, was ich liebe: Fußball spielen - aber das war nicht möglich, weil ich körperlich viel Pech hatte. Jetzt kann ich nur noch geduldig sein, aber schon heute fühle ich mich mental besser."

"Ich habe in diesem Jahr viel gelernt, und ich denke, alles, was passiert ist, wird mir helfen, gestärkt zurückzukommen. Vielen Dank an alle für ihre Unterstützung. Mental und körperlich werde ich mein Bestes geben, um wieder in Top-Form zu kommen, damit ich meiner Mannschaft und meinem Verein helfen und einen Titel gewinnen kann, denn dafür bin ich hierher gekommen."

"Ich wollte euch nur sagen: Ich gebe nicht auf. Ich gebe mich nicht geschlagen geben."

DIE NEWS IN BILDERN:

Getty

Getty

WAS IST DER HINTERGRUND? Pogba verpasste die WM 2022 wegen einer Knieverletzung, die er sich in der Saison-Vorbereitung zugezogen hatte Er hat in der aktuellen Spielzeit nie mehr als drei Spiele in Folge bestritten. Insgesamt kommt er auf nur 161 Minuten in allen Wettbewerben gespielt, da er ständig mit Fitnessproblemen gekämpft hat.