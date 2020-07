HSV: Arjen Robben lockt Eljero Elia nach Groningen, ohne Trikotsponsor in die Vorbereitung? - alle News und Gerüchte zum Hamburger SV

Der HSV könnte zur Vorbereitung ohne Trikotsponsor dastehen und Eljero Elia könnte bald mit Arjen Robben stürmen. Alles zum Hamburger SV.

Noch befindet sich der im Urlaub, ehe es bald in die Sommervorbereitung auf die neue Spielzeit in der 2. geht.

Allerdings könnte der HSV dabei ohne Trikotsponsor dastehen - nach dem Absprung von Emirates befinden sich die Rothosen aktuell auf der Suche nach einem neuen Geldgeber.

Unterdessen wurde Ewerton erfolgreich operiert. Dem in der vergangenen Saison verletzungsanfälligen Innenverteidiger wurde ein gutartiger Tumor im linken Oberschenkel entfernt.

Außerdem: Ex-Leihspieler Louis Schaub steht offenbar vor einem Engagement bei .

Der Hamburger SV am Dienstag: In diesem Artikel findet Ihr alle News und Gerüchte rund um den HSV heute.

FC Groningen: Arjen Robben lockt Ex-HSV-Star Eljero Elia

Lotst Arjen Robben einen weiteren ehemaligen Bundesligastar zum FC Groningen in die ? Der langjährige Bayern-Angreifer hofft nach eigenen Angaben auf einen Wechsel Eljero Elias. Er habe dem Ex-Hamburger, der aktuell auf Vereinssuche ist, bereits eine persönliche Botschaft zukommen lassen, verriet Robben.

Gemäß Voetbal International sagte der Routinier in einer Presserunde: "Ich habe Elia eine Nachricht geschickt, als ich gelesen habe, dass er in die zurückkehren möchte. Also dachte ich: 'Du bist hier immer willkommen, komm zu uns!' Es wäre toll, einen Spieler wie Elia beim FC willkommen heißen zu dürfen."

Elia, der zwischen 2009 und 2011 beim HSV unter Vertrag stand, wurde in dieser Woche mit Basaksehir Istanbul Meister der Süper Lig . Sein Vertrag läuft allerdings aus und der 33-Jährige strebt nach eigenen Angaben einen Wechsel an.

Nicht nur Robben wagt sich bei Elia aus der Deckung, auch Groningens Technischer Direktor Mark-Jan Fledderus bestätigte bei Fox Sports ein grundsätzliches Interesse an dem Flügelstürmer: "Wir suchen weiter nach offensiven Verstärkungen und Elia könnte eine interessante Option sein."

HSV: Sponsoren abgesprungen - mit blanker Brust in den Trainingsstart?

Der Hamburger SV könnte möglicherweise zum Vorbereitungsstart auf die neue Spielzeit ohne Trikotsponsor auflaufen. Das berichtet die Mopo .

Demnach befinden sich der HSV nach dem Ausstieg von Hauptsponsor Emirates (zuletzt Trikotsponsor) und Investor Klaus-Michael Kühne , der die Namensrechte am Volksparkstadion hielt, aktuell auf der Suche nach neuen Geldgebern. Beide ließen ihre Verträge Ende Juni auslaufen.

Dem Bericht zufolge soll bis zum Saisonauftakt Mitte September ein neuer Sponsor gefunden werden.

HSV: Erfolgreiche Tumor-OP bei Abwehrspieler Ewerton

Innenverteidiger Ewerton vom HSV ist vergangene Woche ein gutartiger Tumor im linken hinteren Oberschenkel erfolgreich entfernt worden. Das gaben die Rothosen bekannt. Der Tumor wurde bei vorausgehenden Untersuchungen festgestellt.

Der Brasilianer hoffe nun, dass mit der operativen Entfernung ein Grund für seine langwierigen Verletzungen in der vergangenen Saison entdeckt und beseitigt wurde.

Der 31-Jährige wechselte im Sommer 2019 vom 1.FC Nürnberg nach Hamburg, kam allerdings verletzungsbedingt auf lediglich fünf Einsätze in der .

HSV: Ex-Hamburger Louis Schaub vor Leihe zu Hannover 96?

Der ehemalige HSV-Leihspieler Louis Schaub könnte auch in der kommenden Spielzeit in der zweiten Liga spielen. Wie die Bild berichtet, zeigt Hannover 96 Interesse am Österreicher vom 1.FC Köln.

Demnach ist 96 in der Pole Position im Rennen um den 25-jährigen Mittelfeldspieler. Im Gespräch ist eine Leihe inklusive Kaufoption.

Schaub verbachte die vergangene Rückrunde leihweise bei den Rothosen und kam zwölf Ligaeinsätze. Beim Effzeh besitzt er noch einen Vertrag bis 2022.

