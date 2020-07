HSV: Eljero Elia plant Rückkehr in Serie A, Sponsoreneinnahmen brechen vorerst ein - Alle News und Gerüchte zum Hamburger SV

Eljero Elia plant eine Rückkehr in Italiens Serie A. Derweil fehlen dem HSV durch den Absprung zweier Sponsoren wichtige Einnahmen. Alle Hamburg-News.

Nach dem verpassten Aufstieg steht der vor einer weiteren Saison in der 2. Liga: Mit dem neuen Trainer Daniel Thioune soll ein erneuter Anlauf auf die genommen werden. Dabei muss der Klub aufgrund des Absprungs zweier Sponsoren mit erheblichen Einnahmeeinbrüchen zurechtkommen.

Bevor weitere Spieler im Sommer nach Hamburg wechseln können, müssen deshalb zunächst die Kassen gefüllt werden. Sollte Torhüter Julian Pollersbeck den Verein verlassen, könnte mit Stefanos Kapino ein Spieler vom Erzrivalen zum Thema werden. Der kicker bringt ihn mit einem Transfer in Verbindung.

Zudem wollen die Hanseaten vermehrt auf die Jugend setzen. Einige Talente können sich dabei gute Chancen ausrechnen. Und: Ex-HSV-Star Eljero Elia plant eine Rückkehr in die .

Der Hamburger SV am Sonntag: In diesem Artikel findet Ihr alle News und Gerüchte rund um den HSV heute.

HSV: Ex-Hamburger Eljero Elia plant Rückkehr in die Serie A

Der ehemalige HSV-Profi Eljero Elia peilt offenbar eine Rückkehr in die Serie A an. Derzeit steht der 33-Jährige beim türkischen Erstligisten Istanbul unter Vertrag. Sein Arbeitspapier läuft dort jedoch Ende des Monats aus.

In einem Interview mit dem Transferexperten Gianluca Di Marzio kündigte der Offensivspieler nun einen Wechsel nach an. "Ich bin bereit, um nach Italien zurückzukehren. Mein Berater spricht mit einigen italienischen Vereinen. Das wäre unglaublich, ich kann es nicht erwarten", sagte Elia.

Im Jahr 2011 hatte der Flügelspieler den HSV für neun Millionen Euro nach Turin verlassen. Für Juventus brachte es Elia jedoch nur auf fünf Einsätze, eher er nach einem Jahr zu Werder Bremen wechselte.

HSV verliert Sponsoren: Einnahmen brechen vorerst um jährlich 5,4 Millionen Euro ein

Der Hamburger SV hat nach dem verpassten Bundesliga-Aufstieg mit Einnahmeeinbrüchen zu kämpfen. Laut eines Berichts der Hamburger Morgenpost verlieren die Hamburger durch den Rückzug zweier Sponsoren insgesamt 5,4 Millionen Euro pro Jahr.

Sowohl die Fluggesellschaft Emirates, die zuletzt Trikotsponsor war, als auch Investor Klaus-Michael Kühne, der die Namensrechte am Volksparkstadion hielt, ließen ihre Verträge Ende Juni auslaufen. Dem HSV fehlen dadurch seit Anfang des Monats offenbar wöchentlich rund 100.000 Euro.

Darüber hinaus muss der Klub durch die Corona-Pandemie ohne Zuschauereinnahmen auskommen. Die Hanseaten sind deshalb dringend auf der Suche nach neuen Partnern, dürfen sich dabei aber nicht unter Wert verkaufen.

HSV will auf Nachwuchs setzen: Talente hoffen auf Sprung zu den Profis

In der kommenden Saison möchte man beim Hamburger SV verstärkt auf die eigene Jugend setzen. Einige Talente können deshalb auf den Sprung zu den Profis hoffen. Als Favoriten gelten dabei laut der Hamburger Morgenpost Anssi Suhonen und Jonah Fabisch.

Das Duo trainierte bereits in der vergangenen Saison regelmäßig bei den Profis mit, kam unter Dieter Hecking aber noch nicht zum Einsatz. Auch Linksverteidiger Travian Sousa durfte bereits Einheiten mit Aaron Hunt und Co. absolvieren, hat laut dem Bericht aber nur geringe Chancen auf einen Kaderplatz.

Besser sieht es dagegen für Faride Alidou und Peter Beke aus. Die beiden 19-Jährigen gehörten in der abgelaufenen Saison bereits dem Aufgebot der zweiten Mannschaft in der Regionalliga an. Nun können sie hoffen, von Trainer Daniel Thioune auch in der eine Chance zu bekommen.

Bremen-Torhüter Stefanos Kapino wird mit dem HSV in Verbindung gebracht

Werder Bremens Ersatztorhüter Stefanos Kapino könnte bei einem Abschied von Julian Pollersbeck offenbar ein Thema beim Hamburger SV werden. Wie der kicker berichtet, soll der 26-Jährige bei mehreren Vereinen Interesse wecken. Neben dem HSV würden auch der und für einen Transfer infrage kommen.

Demnach ist Kapino mit seinen Einsatzzeiten hinter Stammtorhüter Jiri Pavlenka unzufrieden und soll sich deshalb nach potenziellen neuen Arbeitgebern umsehen. Eine konkrete Anfrage aus Hamburg hat es bislang aber wohl nicht gegeben. Kapino steht bei Werder Bremen noch bis 2022 unter Vertrag.