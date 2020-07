HSV: Union Berlin offenbar an Julian Pollersbeck interessiert, neuer Stürmer soll kommen - alle News und Gerüchte zum Hamburger SV

Union Berlin soll sich offenbar um Julian Pollersbeck bemühen und der HSV sucht wohl einen neuen Angreifer. Alle News rund um den Hamburger SV.

In der kommenden Saison geht der HSV erneut die Mission Aufstieg in die an. Mit Daniel Thioune steht beim dafür bereits ein neuer Trainer fest. Darüberhinaus wollen sich die Rothosen offenbar auch im Sturm verstärken. Gleichzeitig erhalten zwei Angreifer wohl die Freigabe.

Auch auf der Torhüterposition könnte es zudem Handlungsbedarf geben, denn hat angeblich Interesse an Julian Pollersbeck bekundet.

Außerdem: Der HSV könnte bei einem möglichen Kostic-Wechsel mitverdienen.

Der Hamburger SV am Montag: In diesem Artikel findet Ihr alle News und Gerüchte rund um den HSV heute.

Mehr Teams

Alle HSV-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

HSV: Union Berlin wohl an Julian Pollersbeck interessiert

Bundesligist Union Berlin zeigt offenbar Interesse an HSV-Keeper Julian Pollersbeck bekundet. Das berichtet der kicker.

Demnach sollen die Eisernen bereits einen "Vorstoß in Sachen Pollersbeck unternommen haben".

In der abgelaufenen Spielzeit kam der Schlussmann auf lediglich sechs Ligaeinsätze, wobei er am 29. Spieltag DanielHeuer Fernandes zwischen den Hamburger Pfosten ablöste. Bei den Rothosen steht der 25-Jährige noch bis 2021 unter Vertrag.



Quelle: Getty Images

HSV sucht wohl neuen Stürmer - Bobby Wood und Lukas Hinterseer dürfen gehen

Der Hamburger SV will sich offenbar für die kommende Saison im Sturm verstärken. Wie der kicker berichtet, sind die Hamburger auf der Suche nach einem neuen Stammangreifer. Ein Kandidat wird dabei allerdings nicht genannt.

Die Bemühungen des Zweitligisten sieht der kicker gleichzeitig als deutliches Zeichen dafür an, dass Lukas Hinterseer (29 Spiele, neun Treffer) und Bobby Wood (sechs Spiele, torlos) den Verein verlassen sollen.

Neben den beiden Angreifern und Manuel Wintzheimer (kehrt nach Leihe aus Bochum zurück) stehen beim HSV drei nominelle Mittelstürmer im Kader.

Sowohl Joel Pohjanpalo ( ) als auch Martin Harnik ( ) kehren nach abgelaufenen Leihgeschäften zu ihren Stammvereinen zurück.



Quelle: Getty Images

HSV: Bei Wechsel zu AC Milan - Hamburger SV würde an Kostic-Transfer mitverdienen

Frankfurts Filip Kostic steht nach Informationen von Calciomercato im Fokus der AC Milan. Sollte der Wechsel zustande kommen, würde auch der HSV daran mitverdienen.

Wie die Mopo berichtet, erhalten die Rothosen bei einem Weiterverkauf des 27-Jährigen zehn Prozent der Ablösesumme. Dies wurde bei Kostics festem Wechsel aus Hamburg nach Frankfurt im Sommer 2019 vereinbart. Zuvor war der Serbe für eine Spielzeit an die SGE ausgeliehen.



Quelle: Getty Images