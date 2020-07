HSV: Kostic beschreibt Wechsel zu Frankfurt als Wendepunkt, Werder-Torhüter Kapino nach Hamburg? Alle News und Gerüchte

Während Kostic froh darüber ist, 2018 nach Frankfurt gewechselt zu sein, wird Bremens Kapino mit dem HSV in Verbindung gebracht. Alle Hamburg-News.

Nach dem verpassten Aufstieg steht der vor einer weiteren Saison in der 2. Liga: Mit dem neuen Trainer Daniel Thioune soll ein erneuter Anlauf auf die genommen werden. Ein Spieler, der dem HSV bei diesem Vorhaben helfen soll, ist Klaus Gjasula, der unter der Woche ablösefrei vom kam.

Bevor jedoch weitere Spieler im Sommer nach Hamburg wechseln können, müssen zunächst die Kassen gefüllt werden. Sollte Torhüter Julian Pollersbeck den Verein verlassen, könnte mit Stefanos Kapino ein Spieler vom Erzrivalen zum Thema werden. Der kicker bringt ihn mit einem Transfer in Verbindung.

Zudem hat sich Filip Kostic, der den Hamburger SV vor zwei Jahren verlassen hat, zu seiner Zeit bei den Rothosen geäußert. Nach zwei Abstiegen aus der Bundesliga sei der Wechsel zu der Wendepunkt seiner Karriere gewesen.

Der Hamburger SV am Samstag: In diesem Artikel findet Ihr alle News und Gerüchte rund um den HSV.

HSV - Ex-Hamburger Filip Kostic: Wechsel nach Frankfurt "hat meine Karriere wiederbelebt"

Filip Kostic hat den Transfer vom Hamburger SV zu Eintracht Frankfurt vor zwei Jahren als den Wendepunkt seiner Karriere bezeichnet. "Der HSV ist ein großer Verein, der damals als Dino der Bundesliga galt. Ich hatte dort allerdings wenig Glück und musste den Verein verlassen. Dann kam die Eintracht, hat mich wieder ins Leben zurückgeholt und meine Karriere wiederbelebt", erzählte der 27-Jährige im Vereinsmagazin.

Kostic war sowohl mit dem (2016) als auch dem Hamburger SV (2018) aus der Bundesliga abgestiegen. In Frankfurt entwickelte sich der serbische Nationalspieler jedoch auf Anhieb zum Leistungsträger und erzielte in 96 Spielen für die Eintracht bislang 22 Tore. "Dafür möchte ich mich bei Fredi Bobic, Adi Hütter, meinen Mitspielern und den Fans bedanken", so Kostic über die letzten beiden Jahre.

Bremen-Torhüter Stefanos Kapino wird mit dem HSV in Verbindung gebracht

Werder Bremens Ersatztorhüter Stefanos Kapino könnte bei einem Abschied von Julian Pollersbeck offenbar ein Thema beim Hamburger SV werden. Wie der kicker berichtet, soll der 26-Jährige bei mehreren Vereinen Interesse wecken. Neben dem HSV würden auch der und für einen Transfer infrage kommen.

Demnach ist Kapino mit seinen Einsatzzeiten hinter Stammtorhüter Jiri Pavlenka unzufrieden und soll sich deshalb nach potenziellen neuen Arbeitgebern umsehen. Eine konkrete Anfrage aus Hamburg hat es bislang aber wohl nicht gegeben. Kapino steht bei Werder Bremen noch bis 2022 unter Vertrag.

Offiziell: HSV verpflichtet Klaus Gjasula vom SC Paderborn

Der Hamburger SV hat nach Amadou Onana seinen zweiten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Der defensive Mittelfeldspieler Klaus Gjasula, dessen Vertrag beim Bundesliga-Absteiger SC Paderborn kürzlich ausgelaufen war, wechselt ablösefrei zum HSV und unterschreibt bei den Rothosen bis 2022.

"Ich habe in der vorletzten Saison hier im Volksparkstadion mit Paderborn gespielt und die Atmosphäre hat mich nachhaltig gepackt. Der HSV war seitdem ein besonderer Verein, den ich fortlaufend verfolgt habe. Als nun der Anruf aus Hamburg kam, musste ich nicht lange überlegen", erklärte Gjasula seine Entscheidung.

Bereits am Dienstag hatte er via Instagram verkündet, dass er Paderborn nach zwei Jahren verlassen wird: "Ich hätte mich gerne anders verabschiedet, aber leider lässt sich das nicht ändern", schrieb der 30-Jährige. Gjasula wechselte 2018 vom Drittligisten Hallescher FC nach Paderborn und stieg mit dem SC in die Bundesliga auf.

In der vergangenen Saison sammelte er 17 Gelbe Karten in 29 Spielen und stellte damit einen Rekord auf.