In diesen Tagen steht im DFB-Pokal das Viertelfinale auf dem Programm. Hierbei steigt am Mittwoch um 18.30 Uhr unter anderem das Aufeinandertreffen zwischen den Zweitligisten Hamburger SV vs. Karlsruher SC. Während sich die Hausherren mitten im Aufstiegsrennen befinden, stellen die Gäste tabellarisch einen Klub aus dem Mittelfeld dar. Das erste Ligaduell zwischen dem HSV und dem KSC endete mit einem Unentschieden.

Die Bundesliga freitags und sonntags live sehen: Jetzt DAZN-Abo sichern!

Für den Hamburger SV begann die Pokalsaison mit einem Auswärtssieg gegen Drittligisten Eintracht Braunschweig. Danach setzte sich die Elf von Tim Walter zweimal nach dem Elfmeterschießen durch. Das gelang beim Liga-Konkurrenten 1. FC Nürnberg sowie beim 1. FC Köln.

Diesen Jubel haben sich unsere Jungs redlich verdient 🙌



Wie es zum Einzug ins @DFB_Pokal-Viertelfinale kam, lest ihr in unserem ausführlichen Spielbericht ➡ https://t.co/GAuJ0gEslo#nurderHSV #KOEHSV #DFBPokal pic.twitter.com/K2X5Iu5Yaq — Hamburger SV (@HSV) January 18, 2022

Der Karlsruher SC trat zunächst erfolgreich beim Regionalligisten Sportfreunde Lotte an. Anschließend sorgte die Mannschaft von Christian Eichner mit einem Auswärtssieg gegen Bayer Leverkusen für eine der Sensationen im Achtelfinale. Es folgt ein Erfolg gegen 1860 München.

Heute um 18.30 Uhr steigt im Zuge des Viertelfinales im DFB-Pokal zum Kräftemessen Hamburger SV gegen Karlsruher SC. Bei GOAL findet Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen und zum LIVE-TICKER.

HSV (Hamburger SV) vs. Karlsruher SC: Das Spiel im DFB-Pokal auf einen Blick

HSV (Hamburger SV) gegen Karlsruher SC heute live im TV verfolgen: Die Übertragung des DFB-Pokals

Die Vergabe der Rechte an den Partien der DFB-Pokal-Spielzeiten 2019/2020 bis 2021/2022 erfolgte bereits im April 2018. Klar ist seitdem: Ihr könnt Euch einen Teil der Partien bei der ARD, beim ZDF und bei Sport1 im Free-TV ansehen. Die Kehrseite der Medaille ist, dass Sky für die meisten Begegnungen die Exklusivrechte besitzt. Und das gilt etwa für Übertragung des Spiels HSV – KSC.

Live auf Sky: So könnt Ihr HSV (Hamburger SV) vs. Karlsruher SC im Pay-TV anschauen

Somit läuft das Match Hamburger SV – Karlsruher SC ausschließlich im Bezahlfernsehen. Und wenn Ihr die Übertragung im TV mitverfolgen möchtet, kommt Ihr nicht um ein Abonnement herum. Dabei benötigt Ihr das Sport-Paket. Dieses kostet im Einzelabo 20 Euro und in Kombination mit dem Bundesliga-Paket 32,50 Euro. Auf der Homepage von Sky stehen alle dazugehörigen Details.

Zusätzlich zum Match Hamburger SV gegen Karlsruher SC geht heute um 18.30 Uhr das Spiel Hannover 96 vs. RB Leipzig über die Bühne. Somit könnt Ihr Euch zwischen einer Übertragung in voller Länge und einer Konferenz entscheiden. Dafür liegt Ihr respektive bei Sky Sport 2 (HD) und bei Sky Sport 1 (HD) richtig. Nachfolgend findet Ihr die Eckdaten zur Übertragung des Pokalspiels HSV vs. KSC auf:

Sender der Übertragung in voller Länge: Sky Sport 2 (HD)

Sky Sport 2 (HD) Sender der Konferenz : Sky Sport 1 (HD)

Sky Sport 1 (HD) Vorberichte ab: 18 Uhr

18 Uhr Spielbeginn: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Kommentator der Übertragung in voller Länge: Oliver Seidler

Oliver Seidler Kommentator der Übertragung in der Konferenz: Wolff Fuss

Wolff Fuss Moderator: Yannick Erkenbrecher

HSV (Hamburger SV) gegen Karlsruher SC dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung des DFB-Pokals

Außerdem könnt Ihr die Pokalpartie Hamburger SV gegen Karlsruher SC im LIVE-STREAM mitverfolgen. Dasselbe trifft übrigens auf das gesamte Programm von Sky zu. Und hinsichtlich dieses Spiels im DFB-Pokal stehen Euch drei Alternativen zur Verfügung.

HSV (Hamburger SV) vs. Karlsruher SC im LIVE-STREAM über Sky Go

Sky Go bildet die Erste davon. Hierbei müsst Ihr Euch ausschließlich rechtzeitig zum Anpfiff des Matches HSV gegen KSC einloggen. Allerdings findet bei einem heutigen Vertragsabschluss die Freischaltung vermutlich nicht rechtzeitig statt. Das schließt jedoch nicht aus, dass Ihr Euch im Nachhinein eine Wiederholung anschauen könnt.

Mit Sky Ticket den DFB-Pokal im LIVE-STREAM schauen: HSV (Hamburger SV) gegen Karlsruher SC

Hingegen sieht das Sky Ticket eine sofortige Freischaltung vor. Zudem müsst Ihr Euch nicht binden. Mithilfe des Pakets "Supersport" für 29,99 Euro könnt Ihr einen Monat zusätzlich zum DFB-Pokal unter anderem die Bundesliga, die 2. Bundesliga und die Premier League genießen. Außerdem erstreckt sich das Angebot auf die NHL, die Formel 1, die PGA-Tour und die ATP World Tour. Und Ihr könnt darauf mit zwei Geräten auf einmal zurückgreifen.

Erstmals seit einem Vierteljahrhundert wieder im Viertelfinale des DFB-Pokals! 😉🏆



Unsere Jungs feiern einen umkämpften, aber letztlich verdienten Sieg bei @TSV1860! 💙



Hier könnt ihr die besten Bilder anschauen ➡️ https://t.co/1BCJnR7DXj#M60KSC #KSCmeineHeimat pic.twitter.com/AvJI3nQlCE — Karlsruher SC (@KarlsruherSC) January 19, 2022

Mit OneFootball den DFB-Pokal im LIVE-STREAM im Sky mitverfolgen: HSV (Hamburger SV) gegen Karlsruher SC

Allerdings könnt Ihr Euch im Fall von Pokalmatches auch für einzelne Übertragungen entscheiden. Diesbezüglich liegt Ihr bei der Plattform OneFootball, die mit Sky kooperiert, richtig. Dafür müsst Ihr pro Spiel 3,99 Euro auf den Tisch legen.

Die Highlights auf Sky: So seht Ihr HSV (Hamburger SV) gegen Karlsruher SC

Unmittelbar nach den Begegnungen HSV vs. KSC und Hannover 96 vs. RB Leipzig steht um 20.45 Uhr ein weiteres Viertelfinalspiel auf dem Programm. Hierbei handelt es sich um das Kräftemessen Bochum vs. Freiburg. Im Anschluss daran könnt Ihr Euch die Höhepunkte von allen Pokalspielen, die heute auf dem Programm stehen, auf Sky Sport 1 (HD) ansehen.

Zu HSV (Hamburger SV) vs. Karlsruher SC via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Abschließend möchte Euch GOAL auf seinen LIVE-TICKER hinweisen. Damit bleibt Ihr zu allen wichtigen Ereignissen im Viertelfinalduell Hamburger SV gegen Karlsruher SC im Bilde. Hierfür bekommt Ihr auch Push-Mitteilungen.

HSV (Hamburger SV) vs. Karlsruher SC im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die DFB-Pokal übertragen

Live im Pay-TV (in voller Länge): Sky Sport 2 (HD) Live im Pay-TV (Konferenz): Sky Sport 1 (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Ticket / OneFootball / Sky Go HIGHLIGHTS: Sky Sport 1 (HD) Im LIVE-Ticker: GOAL

HSV (Hamburger SV) gegen Karlsruher SC: Die Aufstellungen zum DFB-Pokal

Die Startaufstellungen gibt es hier rund 60 Minuten vor dem Anpfiff.