Hannover 96 vs. RB Leipzig: TV und LIVE-STREAM - die Übertragung des Viertelfinales im DFB-Pokal

Am heutigen Mittwoch, 2. März, wird das Viertelfinale des DFB-Pokals 2021/22 mit drei Partien abgeschlossen.

Unter anderem steht heute das Duell zwischen Zweitligist Hannover 96 und Bundesligist RB Leipzig an. Dieses wird um 18.30 Uhr in der HDI Arena in Hannover angepfiffen.

Hannover 96 sorgte im Achtelfinale mit einem klaren 3:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach für eine Überraschung. Auch in der 1. und der 2. Runde kassierten die 96er in den Spielen gegen Eintracht Norderstedt (4:0) und Fortuna Düsseldorf (3:0) keinen Gegentreffer. Letztmals holte Hannover 96 im Jahr 1992 den DFB-Pokal. In der 2. Bundesliga steckt der Klub momentan im Abstiegskampf.

Bayern München ausgeschieden, Borussia Dortmund ausgeschieden, Bayer Leverkusen ausgeschieden - beim Blick auf die noch im Wettbewerb vertretenen Klubs wird klar, dass RB Leipzig jetzt der Favorit auf den Titel ist.

In der Bundesliga ist RB nach einer bisher guten Rückrunde wieder im Kampf um die Qualifikation zur Champions League 2022/23 mit dabei.

Hannover 96 vs. RB Leipzig: GOAL zeigt Euch, wie ihr das Viertelfinalspiel im DFB-Pokal im TV, im LIVE-STREAM und im LIVE-TICKER verfolgen könnt. Zudem gibt es hier etwa eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen der beiden Mannschaften.

Hannover 96 vs. RB Leipzig heute live: Alle Infos zum Spiel im Überblick

Begegnung Hannover 96 - RB Leipzig (im LIVE-STREAM bei Sky Ticket) Wettbewerb DFB-Pokal, Viertelfinale Datum Mittwoch, 2. März Anstoß 18.30 Uhr Ort HDI Arena, Hannover

Hannover 96 vs. RB Leipzig heute live im TV und LIVE-STREAM sehen - so wird der DFB-Pokal übertragen

In dieser Saison teilen sich drei Anbieter die Übertragungsrechte an den Spielen im DFB-Pokal.

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt alle Spiele live im Pay-TV und im LIVE-STREAM, zudem zeigen in jeder Runde auch die ARD auf Das Erste und der Privatsender Sport1 ausgewählte Spiele im Free-TV und im LIVE-STREAM.

Und wo kann das heutige Viertelfinale zwischen Hannover 96 und RB Leipzig live verfolgt werden? Das zeigen wir Euch in den kommenden Abschnitten.

Hannover 96 vs. RB Leipzig heute live im Free-TV sehen: Sport1

An dieser Stelle haben wir eine gute Nachricht für viele Fußballfans! Das Viertelfinalspiel zwischen Hannover 96 und RB Leipzig wird heute live im Free-TVvon Sport1 übertragen.

Der Privatsender beginnt mit der Übertragung des Spiels bereits um 17 Uhr mit dem "DFB-Pokal Countdown". Nach der Partie könnt Ihr in den "DFB-Pokal Highlights" die Höhepunkte von Hannover 96 vs. RB Leipzig sowie der anderen bereits beendeten Viertelfinalspiele sehen.

Aus Hannover berichten heute Moderator Thomas Helmer, Kommentator Markus Höhner und Experte Stefan Effenberg für Sport1.

Hannover 96 vs. RB Leipzig ist übrigens das letzte Live-Spiel im Rahmen des DFB-Pokals 2021/22 auf Sport1. Für die Halbfinalspiele und das Finale besitzt der Privatsender keine Übertragungsrechte.

Hannover 96 vs. RB Leipzig heute live im Pay-TV sehen: Sky

Dass Hannover 96 vs. RB Leipzig heute live im Free-TV läuft, haben wir schon einmal geklärt. Kommen wir nun zur Übertragung des Viertelfinalspiels im Pay-TV.

Für diese ist wie bereits auch schon beschrieben Sky verantwortlich. Der Pay-TV-Sender zeigt die Partie ab 18 Uhr live auf Sky Sport 3 (HD). Zudem wird Hannover vs. Leipzig auf Sky Sport 1 (HD) in einer Konferenz mit dem Parallelspiel zwischen dem Hamburger SV und dem Karlsruher SC gezeigt.

Um das Einzelspiel Hannover 96 vs. RB Leipzig oder die Konferenz live verfolgen zu können, müsst Ihr Sky abonniert haben und einen Receiver des Senders aus Unterföhring besitzen. Hier bekommt Ihr weitere Infos zu Sky und den monentan angebotenen Abo-Paketen.

Hannover 96 vs. RB Leipzig heute live im Pay-TV sehen: Sky und Sport1

Sky überträgt den DFB-Pokal 2021/22 im Internet! Dafür stehen Euch mit Sky Go und Sky Ticket zwei Alternativen zur Verfügung. Der Inhalt der Streams ist jeweils identisch mit dem der TV-Übertragung.

Sky-Abonnenten können Sky Go ohne eine zusätzliche Zahlung nutzen, da es in jedem Abo-Paket inbegriffen ist. Um Sky Go abrufen zu können, müsst Ihr lediglich die App heruntergeladen und Euch dort danach mit Euren Sky-Zugangsdaten anmelden. Die App gibt es kostenlos im Play Store und im App Store.

Ihr wollt keinen langfristigen Sky-Vertrag abschließen, Hannover 96 vs. RB Leipzig im DFB-Pokal heute dennoch live verfolgen? Dann ist ein Sky Ticket perfekt für Euch. Ein Sky Ticket kann man ab einem Betrag von 24,99 Euro pro Monat buchen. Auch diese App gibt es kostenlos im Play Store und im App Store. Hier gibt es weitere Informationen zu Sky Ticket.

Über die Apps Sky Go und Sky Ticket könnt Ihr Hannover 96 vs. RB Leipzig auf dem Endgerät Eurer Wahl und auch auf dem Smart-TV im heimischen Wohnzimmer live verfolgen.

Selbstverständlich bietet auch Sport1 einen LIVE-STREAM an - dieser ist sogar kostenlos und kann über die Sport1-App ebenfalls auf allen erdenklichen Endgeräten abgerufen werden.

Hannover 96 vs. RB Leipzig heute live sehen: Die Aufstellungen im DFB-Pokal

Ihr wollt schnell erfahren, mit welchen Formationen Hannover 96 und RB Leipzig heute in die Partie starten? Das verraten wir Euch an dieser Stelle, sobald uns die Aufstellungen der beiden Teams vorliegen. Das sollte heute gegen 17.30 Uhr der Fall sein.

Hannover 96 vs. RB Leipzig: Den DFB-Pokal heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr seid heute am frühen Abend unterwegs und könnt das Spiel nicht live oder im LIVE-STREAM verfolgen? Für diesen Fall legen wir Euch den ausführlichen LIVE-TICKER von GOAL zu der Partie ans Herz. In diesem halten wir Euch mit zeitnahen Aktualisierungen auf dem Laufenden und liefern zudem Statistiken zur Partie.

Hier findet Ihr den LIVE-TICKER Hannover 96 vs. RB Leipzig!

Hannover 96 vs. RB Leipzig heute live: Die Übertragungen auf einen Blick