DFB-Pokal heute live im Free-TV: Welche Spiele laufen bei ARD und Sport1?

Das Viertelfinale des DFB-Pokals verspricht in Anbetracht der Tatsache, dass mit dem FC Bayern München und Borussia Dortmund die beiden Favoriten auf den Titel ausgeschieden sind, eine Abwechslung zu den vergangenen Jahren zu werden. Welche Mannschaften können das Ticket für das Halbfinale buchen und kommen somit dem Finale im Berliner Olympiastadion einen Schritt näher? In dieser Woche fällt in den Stadien Deutschlands die Entscheidung - und Fußball-Liebhaber können auch in Zeiten der Corona-Pandemie live dabei sein. GOAL verrät Euch, auf welchen Sendern der DFB-Pokal zu sehen ist und welche Spiele sogar im frei empfangbaren Fernsehen übertragen werden.

Das Viertelfinale des DFB-Pokals live sehen: Wann sollen die Spiele ausgetragen werden?

Bereits Anfang Februar hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die genauen Terminierungen für das Viertelfinale bekanntgegeben. Ausgetragen werden die Begegnungen demnach am 1. und 2. März 2022, aufgeteilt in die frühen Spiele um 18.30 Uhr und die späten Partien um 20.45 Uhr. Den Anfang machte am Dienstag das Aufeinandertreffen zwischen Union Berlin und dem FC St. Pauli. Für den Mittwoch sind die restlichen drei Begegnungen vorgesehen: Um 18.30 Uhr kämpfen sowohl der Hamburger SV und der Karlsruher SC als auch Hannover 96 und RB Leipzig um den Einzug ins Halbfinale. Den Abschluss bildet das einzige Duell zweier Bundesligisten, der VfL Bochum gegen den SC Freiburg (20.45 Uhr).

Getty Images

Das Viertelfinale des DFB-Pokals live sehen: Wo werden die Spiele gezeigt / übertragen?

Wie in den zurückliegenden Runden können auch im Viertelfinale alle Spiele des DFB-Pokals im Pay-TV verfolgt werden. So hat sich Sky die Übertragungsrechte für die komplette Saison 2021/22 gesichert und zeigt deshalb alle verbleibenden Begegnungen live und in voller Länge. Das Aufeinandertreffen zwischen dem Hamburger SV und dem Karlsruher SC wird sogar ausschließlich auf Sky übertragen.

Um auf die entsprechenden Kanäle des Pay-TV-Anbieters zugreifen zu können, ist jedoch ein Abonnement erforderlich: Für die Spiele des DFB-Pokals müssen Neu- und Bestandskunden das Sport-Paket buchen, das in den ersten zwölf Monaten für 20 Euro monatlich erhältlich ist.

Welche Spiele des DFB-Pokals sind im Free-TV zu sehen?

Auch ohne ein zusätzliches Abonnement können Fußball-Liebhaber das Viertelfinale des DFB-Pokals größtenteils live sehen. Zusätzlich zu der Übertragung im Pay-TV werden drei Spiele auch im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. So kann nach dem Duell von Union mit St. Pauli auch das Spiel VfL Bochum vs. SC Freiburg im Free-TV bei Das Erste oder im kostenlosen LIVE-STREAM auf der ARD-Webseite verfolgt werden. Für die Begegnung zwischen Hannover 96 und RB Leipzig besitzt dagegen Sport1 die Übertragungsrechte, auf der Webseite des TV-Senders kann sie ebenfalls ohne vorherige Anmeldung im LIVE-STREAM angesehen werden.

Das Viertelfinale des DFB-Pokals live sehen: So werden die Spiele gezeigt / übertragen