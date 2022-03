VfL Bochum vs. SC Freiburg heute im TV und LIVE-STREAM: So wird der DFB-Pokal live übertragen

Welche Mannschaft komplettiert das Halbfinale des DFB-Pokals 2021/22? Die Antwort auf diese Frage erhalten wir am heutigen Mittwoch, 2. März, nach dem Ende der Viertelfinal-Partie zwischen dem VfL Bochum und dem SC Freiburg. Spielbeginn im Vonovia Ruhrstadion ist um 20.45 Uhr.

Bochum gegen Freiburg ist das einzige Viertelfinal-Duell zwischen zwei Bundesligisten. Der Sieger wird demnach einen großen Schritt Richtung Titel machen.

Mit dem VfL und dem SCF treffen zwei Überraschungsteams der bisherigen Saison aufeinander. Aufsteiger Bochum punktet fleißig und ist auf einem guten Weg Richtung Klassenerhalt, Freiburg kämpft dagegen sogar noch um die Qualifikation zur Champions League 2022/23.

Bochum schaltete im Verlauf des DFB-Pokals mit dem FC Augsburg und Mainz 05 bereits zwei Bundesligisten aus, Freiburg mit der TSG Hoffenheim einen.

In der Bundesliga trafen die beiden heutigen Pokalgegner am 13. Spieltag aufeinander. Bochum gewann mit 2:1.

Der VfL Bochum hat heute im Viertelfinale des DFB-Pokals den SC Freiburg zu Gast. GOAL hat alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und im LIVE-STREAM und liefert Euch die Aufstellungen, sobald diese vorliegen.

VfL Bochum vs. SC Freiburg heute live: Die Begegnung in der Übersicht

VfL Bochum vs. SC Freiburg heute im TV und LIVE-STREAM: So wird der DFB-Pokal übertragen

Die Übertragungsrechte am DFB-Pokal 2021/22 liegen bei drei Anbietern: Sky, der ARD und Sport1.

Während der Pay-TV-Sender Sky alle Partien von der 1. Runde bis zum Finale live im TV und im LIVE-STREAM überträgt, zeigen die ARD und Sport1 pro Runde bis zu maximal zwei Spiele im Free-TV und auch kostenlos im LIVE-STREAM.

Bei Sport1 umfassen die Übertragungsrechte nur eine Partie von der 1. Runde bis zum Viertelfinale. Die heutige Live-Übertragung einer Viertelfinalpartie ist demnach die letzte des Privatsenders in dieser Saison.

Wo Ihr VfL Bochum vs. SC Freiburg heute live verfolgen könnt, verraten wir Euch in den folgenden Abschnitten.

VfL Bochum vs. SC Freiburg heute im Free-TV: ARD

Wie bereits beschrieben, werden in jeder Pokalrunde ausgewählte Spiele live im Free-TV übertragen - VfL Bochum vs. SC Freiburg ist heute eines davon.

Verantwortlich für die Live-Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen ist heute die ARD. Auf Das Erste beginnt die Übertragung mit Moderator Alexander Bommes und Experte Bastian Schweinsteiger um 20.15 Uhr.

Nach dem Spiel gibt es neben reichlich Interviews auch noch die Höhepunkte der beiden anderen heutigen Viertelfinalspiele zu sehen.

VfL Bochum vs. SC Freiburg heute im Pay-TV: Sky

Wie aus der im obigen Abschnitt beschriebenen TV-Rechteverteilung des DFB-Pokals zu erkennen ist, wird VfL Bochum vs. SC Freiburg heute auch live im Pay-TV übertragen.

Um das Spiel live verfolgen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Sky-Abo. Solltet Ihr noch keine Sky-Kunden sein, findet Ihr HIER alle aktuellen Abo-Angebote des Bezahlsenders.

Gezeigt wird VfL Bochum vs. SC Freiburg ab 20.30 Uhr auf Sky Sport 4 (HD) und auch auf Sky Sport 1 (HD). Dort läuft zuvor die Konferenz der beiden frühen Viertelfinalspiele. Sollte eine oder beide Partien um 20.30 Uhr noch nicht beendet sein, wird Bochum vs. Freiburg Teil der Konferenz.

VfL Bochum vs. SC Freiburg heute im LIVE-STREAM: Sky und ARD

Selbstverständlich bieten Sky und die ARD diverse Möglichkeiten an, sich VfL Bochum vs. SC Freiburg auch im LIVE-STREAM ansehen zu können.

Bei Sky gibt es mit Sky Go und Sky Ticket zwei Alternativen. Sky-Abonnenten können Sky Go ohne eine zusätzliche Zahlung nutzen, da es in jedem Abo-Paket inbegriffen ist. Über die App Sky Go könnt Ihr das Spiel live auf dem Endgerät Eurer Wahl oder Eurem Smart-TV live sehen. Die App gibt es kostenlos im Play Store und im App Store.

Wer keinen langfristigen Sky-Vertrag abschließen will, dem empfehlen wir Sky Ticket. Auch diese App gibt es kostenlos im Play Store und im App Store. Hier gibt es weitere Informationen zu Sky Ticket.

Im Gegensatz zu Sky ist der angebotene LIVE-STREAM der ARD zum heutigen Viertelfinalduell kostenlos. Ihr findet Ihn entweder in der ARD-Mediathek oder auf sportschau.de.

VfL Bochum vs. SC Freiburg heute im LIVE-TICKER: Goal

GOAL bietet zum DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen dem VfL Bochum und dem SC Freiburg einen ausführlichen LIVE-TICKER an. Und das Beste: Er ist kostenlos! Der LIVE-TICKER versorgt Euch vor und während des Spiels mit allen relevanten Informationen im Minutentakt und zusätzlich auch mit interessanten Statistiken zum Spiel.

Hier geht's zum LIVETICKER VfL Bochum vs. SC Freiburg!

Vf: Bochum vs. SC Freiburg heute live: Die Aufstellungen

An dieser Stelle zeigen wir Euch etwa eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen der beiden heutigen Viertelfinal-Kontrahenten.

