HSV (Hamburger SV) vs. VfL Bochum: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER, Highlights - alles zur Übertragung der 2. Bundesliga

Der HSV empfängt den VfL Bochum. Wir verraten Euch, wie Ihr das Duell der 2. Bundesliga live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Nach zwei Spieltagen in der 2. Bundesliga steht der Hamburger SV mit vier Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Nun geht es gegen den . Anstoß im Volksparkstadion ist am Freitag, den 16. August, um 18.30 Uhr.

Der HSV hat vor allem beim Gastspiel am zweiten Spieltag in Nürnberg überzeugen können, als man die Franken klar mit 4:0 bezwang. Im war es gegen den Drittligisten Chemnitz nicht so deutlich, letztlich setzte man sich aber im Elfmeterschießen durch.

Bei den Bochumern lief der Saisonstart nicht sehr erfolgreich. Das Auftaktspiel verlor man bei mit 1:3, gegen Bielefeld am zweiten Spieltag gab es immerhin ein 3:3. Auch im Pokal konnte man beim 3:2 gegen KSV Baunatal nur bedingt überzeugen.

HSV vs. Bochum - wer siegt am Freitagabend? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie der 2. live im TV, im LIVE-STREAM und in unserem LIVE-TICKER verfolgen könnt.

HSV ( ) vs. VfL Bochum: Das Duell der im Überblick

Duell Hamburger SV vs. VfL Bochum Datum Freitag, 16. August 2019 || 18.30 Uhr Ort Volksparkstadion, Hamburg Zuschauer 57.000 Plätze

HSV (Hamburger SV) vs. VfL Bochum heute live im TV verfolgen - so geht's!

Für alle Fußballfans, die die Partie zwischen dem Hamburger SV und den Gästen aus Bochum am Freitag vor dem TV-Bildschirm verfolgen wollen, zeigt Goal im folgenden Abschnitt, wie man das Spiel live im TV sehen kann.

Sky zeigt / überträgt HSV (Hamburger SV) vs. VfL Bochum heute live im Pay-TV

Sky überträgt alle Spiele der 2. Bundesliga in voller Länge live und exklusiv. Nur der Bezahlsender aus Unterföhring ist im Besitz der Übertragungsrechte für die zweithöchste deutsche Spielklasse. Somit zeigt Sky auch den HSV vs. Bochum heute live im TV.

Ihr benötigt dafür aber ein Sky-Abonnement, da es sich hierbei um eine Übertragung im Pay-TV handelt.

Mehr Informationen zu den verschiedenen Paketen, Preisen und Vertragslaufzeiten können Interessierte der Homepage von Sky entnehmen.

Sky beginnt um 18 Uhr mit der Übertragung zu Hamburger SV gegen den VfL Bochum. Das Einzelspiel wird auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD übertragen. Kommentiert wird das Duell von Roland Evers. Als Kommentator fungiert dann Holger Pfandt. Wer gleichzeitig auch die Partie des gegen den sehen will, kann sich für die Konferenz entscheiden.

HSV (Hamburger SV) vs. VfL Bochum heute live im Free-TV?

Kein Free-TV-Sender hat sich die Rechte an der Übertragung der 2. Bundesliga gesichert. Dementsprechend überträgt nur Sky das Duell zwischen dem HSV und Bochum und die Partie kommt nicht live im Free-TV.

HSV (Hamburger SV) vs. VfL Bochum heute im LIVE-STREAM verfolgen - geht das?

Neben dem TV-Programm bei Sky gibt es noch zwei weitere Möglichkeiten, das Duell des dritten Spieltags zwischen dem Hamburger SV und Bochum live zu verfolgen - nämlich im LIVE-STREAM. Alle Informationen dazu folgen nun.

Sky Go zeigt / überträgt HSV (Hamburger SV) vs. VfL Bochum heute im LIVE-STREAM

Wer einen LIVE-STREAM braucht, kann sich bei der 2. Bundesliga auf Sky verlassen. Der Bezahlsender zeigt - wie im TV - alle Spiele der 2. Liga live und exklusiv. Dementsprechend überträgt Sky Hamburger SV vs. Bochum auch per LIVE-STREAM in voller Länge bei Sky Go. Sky Go ist der Online-Dienst des Pay-TV-Senders. Wer im Besitz eines Sky-Abos ist, bekommt dementsprechend einen kostenlosen Log-In.

Sky Ticket zeigt / überträgt HSV (Hamburger SV) vs. Bochum heute im LIVE-STREAM

Neben Sky Go offeriert der Sender eine zweite Option: HSV gegen Bochum kann man nämlich auch via LIVE-STREAM bei Sky Ticket verfolgen. Sky Ticket ist ein Angebot von Sky, mit welchem Ihr langfristigen Vertragslaufzeiten aus dem Weg geht. Ein Monatsticket hierfür kostet für Neukunden 9,99 Euro. Damit könnt Ihr die 1. und 2. Bundesliga, den DFB-Pokal, die Champions League sowie weitere Sport-Events live sehen - danach wird's teurer, die monatliche Gebühr beträgt im Anschluss 29,99 Euro.

HSV (Hamburger SV) vs. VfL Bochum: So kann man die Highlights sehen

Der Streamingdienst DAZN zeigt Euch die Highlights der 1. und 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Folglich wird auch eine Zusammenfassung zu HSV gegen Bochum kurz nach dem Spiel auf der Plattform zu finden sein!

DAZN zeigt die Highlights zu HSV (Hamburger SV) vs. Bochum KOSTENLOS

Fans müssen bei DAZN registriert sein, um alle Vorteile nutzen zu können. Doch für Neukunden gibt es ein Special: Seid Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abonnements, könnt Ihr die Highlights der 2. Bundesliga sowie die komplette DAZN-Programmvielfalt vier Wochen lang kostenlos sehen. Jetzt schnell GRATISMONAT sichern!

Neben den Highlights zu HSV gegen Bochum hat DAZN auch einige Spiele der Bundesliga in voller Länge im LIVE-STREAM! Welche Spiele das Übertragungspaket des Streamingdienstes für das deutsche Fußball-Oberhaus beinhaltet, haben wir Euch in unserem Übersichtsartikel aufgelistet.

Wer sich nach dem Gratismonat dazu entscheidet, DAZN-Kunde zu bleiben, hat zwei Möglichkeiten: Entweder Ihr zahlt monatlich 11,99 Euro für Euer DAZN-Abo und könnt dieses monatlich kündigen oder Ihr entscheidet Euch für die DAZN-Jahreskarte. Diese kostet einmalig 119,99 Euro. Im Vergleich spart man damit insgesamt 24 Euro.

HSV (Hamburger SV) gegen Bochum heute im LIVE-TICKER verfolgen

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel zwischen dem HSV und Bochum im TV oder LIVE-STREAM zu sehen, der kann es im LIVE-TICKER von Goal zu HSV vs. Bochum verfolgen.

Ihr verpasst in unserem LIVE-TICKER keine wichtige Szene, keine Chance und erst recht keinen Treffer. Bereits wenige Minuten vor dem Anpfiff startet der Ticker mit allen wichtigen Informationen.

Der LIVE-TICKER von Goal ist selbstverständlich kostenlos .

HSV (Hamburger SV) vs. VfL Bochum: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen beider Teams gibt es rund eine Stunde vor Anpfiff.